南水北調東中線通水9周年　1.76億人受益

中評社香港12月12日電／南水北調東中線工程12日迎來全面通水9周年。全面通水以來，東中線工程累計調水超過670億立方米，惠及沿線44座大中城市，直接受益人口超過1.76億人。



作為跨流域、跨區域引調水工程，南水北調東中線工程在優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟循環方面發揮著重要作用。



新華社報導，水利部南水北調工程管理司有關負責人介紹，全面通水以來，南水北調中線供水水質穩定在地表水II類標準及以上，東線供水水質穩定在地表水III類標準。中線的南水已由規劃的輔助水源成為受水區的主力水源，北京城區七成以上供水為南水，天津市主城區供水幾乎全部為南水；東線構建了山東省T字形骨幹水網，東線北延應急工程則將供水範圍擴展到了河北省、天津市。



中國南水北調集團有限公司有關負責人表示，通過水源置換、生態補水等措施，有效保障了南水北調工程沿線河湖生態安全，助力華北地區地下水超採綜合治理。工程累計實施生態補水近100億立方米，推動了永定河、滹沱河、白洋淀等一大批河湖重現生機。通過東線北延應急工程向大運河補水，助力京杭大運河2022年和2023年實現百年來連續兩次全線水流貫通。



南水北調東線從揚州市江都水利樞紐起始，長江水北上流入山東，東線北延應急工程將供水範圍擴展至冀津；中線從丹江口水庫陶岔渠首閘引水入渠，南水千里奔流，潤澤豫冀津京。規劃中的南水北調工程，分東線、中線、西線向北方調水，連接起長江、淮河、黃河、海河，形成“四橫三縱、南北調配、東西互濟”的水資源配置格局。



據瞭解，水利部和南水北調集團正在全力推進南水北調東線二期工程、西線工程前期工作，中線引江補漢工程輸水總幹線將進入全面施工階段，數字孿生水網南水北調工程建設正在加快推進，國家水網主骨架和大動脈加快構建