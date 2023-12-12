統籌不是保險　業內人士提醒消費者擦亮眼

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，以統籌名義開展保險業務的現象仍然存在。12月8日，眾安保險官微發布聲明稱，接到消費者投訴及咨詢，其收到業務人員“眾安平安聯合車險”報價單，推銷車險，後發現收款公司及其產品存在異常。經瞭解，這是有相關人員及公司涉嫌冒充保險公司欺騙用戶，誤導消費者購買“交通安全統籌”等產品，導致消費者誤以為購買了保險公司產品，實際上並未獲得保險保障。



實際上，以統籌公司等名義開展保險業務的現象由來已久，保險業各方也曾多次發布風險提示，但以統籌代替保險的問題尚未得到妥善解決。業內人士提醒，消費者需要認識到，統籌不是保險，要擦亮眼睛，在正規保險公司投保。同時，保險公司要積極開展風險減量工作，積極承保相關車輛，讓車主投保有門。



打擦邊球開展業務



部分公司本與保險公司毫無關係，但名字中卻包含相關字段，讓人容易混淆。



例如，根據眾安保險（公司全稱為“眾安在線財產保險股份有限公司”）官微，“眾安統籌”“眾安汽車服務”“眾安聯合汽車服務”等看起來和眾安保險有關係的公司，實際上沒有任務關係。



同時，還有部分公司擅自在企業名稱中使用“人保”字樣，涉嫌侵權及不正當競爭。中國人保官微近日披露，“人保汽車服務河北有限公司”“人保聯合商業管理（山西）有限公司”“山西人保聯動汽車服務有限公司”“人保聯合汽車服務（山西）有限公司”等，與中國人保及下屬公司無任何隸屬或股權關係，也不存在任何投資、管理、合作等關係。



不僅在名字上打擦邊球，部分公司的業務同樣打擦邊球，以“統籌”名義實質開展保險業務。

