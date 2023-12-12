中汽協預計全年汽車產銷有望創歷史新高

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，12月11日，中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）發布的數據顯示，今年11月份，我國汽車產銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，環比分別增長7%和4.1%，同比分別增長29.4%和27.4%。其中，新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比增長39.2%和30%，月度產銷首次雙超百萬輛，市場占有率達34.5%。



中汽協表示，11月份，汽車市場熱度延續，汽車產銷環比、同比均實現增長，乘用車延續良好態勢，商用車保持較快增長，新能源汽車和汽車出口引領行業增長。借助“雙11”大促等消費浪潮，購車需求進一步釋放，市場表現持續向好、超出預期。



分車型來看，11月份，乘用車產銷分別完成270.5萬輛和260.4萬輛，環比分別增長7.6%和4.7%，同比分別增長25.6%和25.3%。1月份－11月份，乘用車產銷分別完成2344.1萬輛和2327.2萬輛，同比分別增長8%和9.3%。



商用車方面，11月份，商用車產銷分別完成38.8萬輛和36.6萬輛，環比分別增長2.6%和0.3%，同比分別增長64.9%和44.6%。在商用車主要品種中，與上月相比，客車產銷量均實現較快增長，貨車產量微增、銷量微降；與上年同期相比，客車、貨車產銷均呈兩位數增長。1月份－11月份，商用車產銷分別完成367.1萬輛和366.6萬輛，同比分別增長25.4%和21.8%。



新能源汽車方面，1月份－11月份，新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。



此外，1月份－11月份，中國品牌乘用車市場份額為55.8%，同比上升6.6個百分點；1月份－11月份，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成403.4萬輛，同比增長14.2%。



出口方面，1月份－11月份，乘用車出口量為372萬輛，同比增長65.1%；商用車出口量為69.2萬輛，同比增長29.8%。從動力系統類型來看，今年前11個月，傳統燃油汽車出口量為332萬輛，同比增長51.5%；新能源汽車出口量為109.1萬輛，同比增長83.5%。

