深市先進製造業公司持續迸發“生命力”

中評社北京12月12日電／ 據證券日報報導，近日，工業和信息化部總工程師趙志國在2023先進製造業集群發展大會上表示，下一步，將重點打造循環暢通的集群產業生態。放大政策的叠加效應，引導資源要素向集群匯聚，形成“科技＋產業＋金融＋人才”高水平循環的集群產業生態。



在此過程中，資本市場肩負重要使命，不斷增強金融供給和實體經濟融資需求的適配性，通過充分發揮資源配置功能，引導各類要素向實體經濟特別是先進製造業集聚，培育形成新質生產力，進而成為製造強國建設的新引擎。



以深市為例，據Wind資訊數據統計，截至12月11日，深市共有690家隸屬於戰略性新興產業的製造業上市公司，借助深市平台合計首發募集資金達5078.12億元。與此同時，企業高成長特色突出，2023年前三季度合計實現營業收入高達1.25萬億元；實現淨利潤1242.49億元。



創新活躍特色鮮明



作為立國之本、強國之基的製造業是實體經濟的重要組成部分，也是國際產業競爭的焦點所在。而先進製造業更是其中“佼佼者”，近年來已然成為我國經濟高質量發展的重要推動力，並展現出知識密集、創新活躍、成長性好、附加值高的鮮明特色。



以深市隸屬於戰略性新興產業的製造業上市公司為例，其知識密集、創新活躍體現在逐年增加的研發支出和不斷湧現的行業領先技術中。據Wind資訊數據統計，2020年至2022年，深市隸屬於戰略性新興產業的製造業上市公司平均研發支出分別為0.68億元、0.95億元和1.21億元。



正是得益於先進製造業相關公司不斷通過增加研發支出，提升自身科技創新能力，使得企業“護城河”不斷被加固，在市場競爭中展現出絕對優勢，企業高成長標簽不斷被擦亮。

