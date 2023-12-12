多家央企積極出手“捉李鬼”

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，央企“打假”仍在繼續。



12月9日，華潤集團一連發布兩則聲明稱，近期陸續發現有不法分子通過偽造相關材料等方式，將企業註冊為華潤集團下屬公司，在多地開展不法經營活動。稍早前，中國國新控股有限責任公司、中國兵器工業集團、國家能源集團等多家央企也主動發布了類似的“打假”聲明。



對此，陽光時代律師事務所合夥人、國企混改中心負責人朱昌明在接受《證券日報》記者採訪時表示：“近年來在國務院國資委的推動下，中央企業打擊假冒央企國企可謂不遺餘力，不僅定期檢索深挖假央企、定期張榜公布，還積極向市場監督監管部門、公安機關舉報，已初步形成了對假央企‘人人喊打’的局面。”



“央企積極主動出手“打假”不僅可以規範市場秩序，避免不明真相的用戶或投資者上當受騙，對於維護自身形象同樣具有積極作用。”中國企業聯合會特約高級研究員劉興國對記者表示。



緣何“李鬼”頻出？主觀上成本低、收益大的心態以及客觀上的信息不對稱，或是主要原因。



朱昌明介紹，過往，市場監管部門對公司登記備案實行的是“形式審查”，由申請人自行登記材料，材料的真實性由申請人負責，監管部門不進行“實質審查”。這顯然會為一些不法分子提供了可乘之機，即只要根據要求偽造股東證明材料或證照信息，就可以搖身一變成為“央企”，即便後續被發現，也可以通過工商變更來逃避制裁，甚至換一個“馬甲”繼續假冒央企國企。“李鬼”屢禁不止的根本原因，就在於造假的低成本以及由此實際帶來的巨大收益間的差距。



此外，由於央企層級架構複雜，加之很多央企對外投資信息的不對稱、不透明，使得許多假冒企業的行為具有極大的隱蔽性，很難被發現。



面對層出不窮的“冒牌貨”，近年來，國務院國資委持續出手“打假”。一方面，自2021年以來，國務院國資委先後公布三批假冒中央企業名單；另一方面，上線國務院國資委監管企業產權信息查詢平台，向社會公眾提供了中央企業及所屬企業的基本信息查詢服務。雖然國務院國資委和央企主動“打假”的措施已經取得了不錯的效果，但目前來看，“假央企”問題仍然存在。

