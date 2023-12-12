深交所與沙交所集團簽署合作備忘錄　

中評社北京12月12日電／據證券日報報導，12月11日，據深交所官網消息，近日，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）與沙特交易所集團（Saudi Tadawul Group，以下簡稱“沙交所集團”）在沙特首都利雅得簽署合作諒解備忘錄，進一步深化中沙資本市場交流合作。深交所副總經理唐瑞、沙交所集團首席運營官阿爾哈桑·阿什拉姆（AlHasan Ashram）代表雙方簽署。



為進一步加強兩國資本市場多層次交流合作，深交所與沙交所集團在本次備忘錄中明確，將在ESG、金融科技、投資者服務、企業培育服務等多領域開展經驗交流互鑒，支持雙方市場高質量發展。雙方還將共同研究推動指數、基金和REITs等產品合作，研究探索ETF互通、上市公司交叉上市，聯合搭建以深交所科融通（V－Next）平台為基礎的中沙跨境資本服務機制，促進雙方市場主體參與跨境投資，進一步推動中沙資本市場聯通融合。



深交所相關負責人表示，雙方將以此次簽署備忘錄為契機，強化優勢互補、凝聚發展共識，圍繞共同關心的ESG、金融科技等多個領域開展務實合作，共同推進指數、ETF等跨境產品聯通，搭建服務兩國企業、投資機構對接的跨境投融資服務平台，增強資本市場服務兩國實體經濟的能力。



沙特交易所集團相關負責人表示，與深交所簽署合作備忘錄是推動沙特資本市場發展進程中的關鍵一步，此次備忘錄的簽署將促進沙中資本市場間更深層次的合作。推動資本市場的發展是兩國的共同目標，相信兩國的發行人和投資者將從資本市場間的深度合作中受益。十分期待未來沙交所集團與深交所展開密切合作，發揮雙方優勢特點，為兩國資本市場創造新的增長和創新機會。



中央金融工作會議提出，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。深交所表示，下一步，將認真學習貫徹中央金融工作會議精神，在中國證監會統一領導下，充分發揮粵港澳大灣區的區位優勢，繼續加強與境外交易所及市場機構多領域合作，通過產品互掛、機制對接、設施互聯、資源共享，持續優化跨境產品體系，拓寬跨境投融資渠道，促進市場主體國際化能力建設，穩步推進資本市場高水平制度型開放，為境外中長期資金入市營造“願意來、留得住”的市場環境。