拜登：美國將向以色列供武直到徹底剿滅哈馬斯

中評社香港12月12日電／美國總統拜登在慶祝猶太教光明節的白宮招待會上稱，美國將繼續向以色列供武，直到以色列徹底剿滅哈馬斯。



衛星通訊社報導，拜登稱：“我們將繼續提供軍事支持，直到他們（以色列）擺脫哈馬斯，但我們應當小心，非常小心。”他指出，國際社會對局勢的態度可能因為以色列所開展的軍事行動的性質發生改變。拜登表示：“全球的看法可能一夜之間就發生改變，我們不能讓這樣的事發生。”



拜登強調，美國還將繼續向加沙地帶提供人道主義援助。他稱：“我們將繼續引領向巴勒斯坦平民提供人道主義援助的全球倡議。我們想請以色列朋友注意，必須保護平民。”



美國總統還對巴以衝突背景下全球掀起反猶浪潮表示擔憂。他指出：“美國乃至全球掀起反猶太浪潮非常討厭。”他表示，美國無意迴避這個問題。



10月7日早上，加沙地帶向以色列發射了3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的巴勒斯坦“伊斯蘭抵抗運動”（哈馬斯）宣佈對以色列發動了“阿克薩洪水”行動。以色列國防軍隨即宣佈對哈馬斯發動“鐵劍”行動，以總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特9日稱已下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣佈也已切斷對加沙地帶的供水。



俄羅斯外長拉夫羅夫此前表示，應立即停止巴以之間的流血衝突，他呼籲雙方停火止戰。拉夫羅夫還表示，解決巴勒斯坦問題的出路在於落實以聯合國安理會決議為基礎的“兩國方案”。