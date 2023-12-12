廣安觀潮：認真解決涉及群眾切身利益的問題

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導，紀檢監察工作是人心工作、群眾工作，紀檢監察機關在維護人民群眾利益上肩負重要職責和使命。要堅持以人民為中心的發展思想，樹立大抓基層的導向，把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為紀檢監察工作的出發點和落腳點，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。



執紀執法為民，糾風治亂為民。人民立場是紀檢監察機關的根本政治立場。人民群眾反對什麼、痛恨什麼，我們就要堅決防範和糾正什麼。黨的二十大報告強調，“著力解決好人民群眾急難愁盼問題”“堅決懲治群眾身邊的‘蠅貪’”。二十屆中央紀委二次全會對“堅決整治各種損害群眾利益的腐敗問題”作出具體部署。要牢固樹立以人民為中心的發展思想，聚焦群眾急難愁盼問題，聚焦直接關係民生福祉的領域和行業，聚焦嚴重侵害群眾切身利益的人和事，深化監督執紀執法各項工作，以實際成效贏得群眾支持和信賴。



用心用情用力推動解決群眾急難愁盼，在維護群眾利益中厚植黨的執政根基。當前，人民對美好生活的向往呈現多樣化、多層次、多方面的特點，總體上已經從“有沒有”轉向“好不好”，從側重量的積累轉向重視質的提升。紀檢監察機關面臨的責任更重、挑戰更多，必須以更加精準有效的監督執紀執法回應群眾期盼、保障民生福祉。要緊扣群眾需要、堅持民生導向，深入一線、深入基層，加大調查研究力度，掌握基層最真實的情況、最突出的問題、最迫切的需求，以一個個具體問題的解決贏得群眾支持和信賴。實踐中，有的開展“點題整治”，以線上線下結合的方式篩選找准群眾反映強烈、具有共性的突出問題；有的壓緊壓實責任、以監督促監管，推動相關職能部門把群眾急難愁盼問題解決好……這些都是堅持人民至上、維護群眾利益的具體體現，有利於推動解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

