成都：緊盯苗頭性傾向性問題　抓早抓小防治由風及腐

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導，“蘇小兵沉溺網絡遊戲，將收受的禮金用於遊戲充值……”近日，四川省成都市新都區市場監督管理局召開警示教育大會，圍繞新都區市場監督管理局原黨組成員、綜合執法大隊原大隊長蘇小兵嚴重違紀違法案開展警示教育。



成都市紀委監委相關負責同志介紹，近年來該市查處了一批黨員幹部因沉溺不良嗜好嚴重違紀違法案件，這些違紀違法黨員幹部不少是從苗頭性傾向性隱蔽性問題而起，由風及腐、由風變腐，最終違紀違法。



對此，成都市紀委監委協助市委制定出台進一步夯實管黨治黨政治責任的工作辦法，強化經常性紀律教育，集中力量解決黨員幹部和公職人員在思想、工作、生活、作風和廉潔自律等方面出現的情節輕微、尚未達到給予黨紀政務處分及以上處理條件的苗頭性傾向性隱蔽性問題，抓早抓小、防微杜漸。



沉迷於個人興趣愛好貽誤工作，經常參加與個人收入水平明顯不符的高消費活動，與管理服務對象發生借錢、借車、租賃等民事往來，經常出入酒吧、夜總會等娛樂場所……成都市紀委監委根據《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨組織處理規定（試行）》等相關規定，結合日常監督執紀執法、調研摸底等情況，詳細梳理出7大類136項具體問題表現，形成問題清單，明確方向集中整治。



“對出現苗頭性傾向性隱蔽性問題的黨員幹部，由對應的黨組織分管負責同志及時對其進行批評教育或提醒談話，要求作出整改承諾，並督促整改到位。”成都市紀委監委相關負責同志介紹，多次出現問題的，將對其進行通報批評；屢教不改的，將視情節依規依紀依法處理處分。