哈爾濱：推動關鍵少數正確履職用權

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，黑龍江省哈爾濱市紀委監委召開新任職“一把手”集體廉政談話會議，對今年以來市直部門、市屬企業和區縣新任職的“一把手”進行集體廉政談話，督促其秉公用權，從嚴修身律己。



哈爾濱市紀檢監察機關做實做細“一把手”和領導班子監督工作，將“一把手”履職盡責情況納入年度政治監督要點，細化監督舉措，豐富監督方式，綜合運用談話提醒、述廉述責、政治生態考核等機制，管在日常、抓在經常，切實增強監督實效。



該市制定新任職市管領導幹部廉政談話工作辦法，進一步規範和加強對新任職領導幹部的教育監督，把談心談話作為加強“一把手”監督和同級監督的重要抓手，督促落實上級“一把手”、紀檢監察機關、組織部門負責人同下級“一把手”開展談心談話制度，對苗頭性、傾向性問題進行批評教育，對存在輕微違紀問題的及時予以誡勉。



此外，哈爾濱市紀委監委探索建立政治生態日常研判工作機制，協助市委及時掌握政治生態建設情況，將開展“一把手”和領導班子監督情況納入市委政治生態考核指標體系，增加對“一把手”履責情況考核權重，對考核排名靠後的地區和部門“一把手”進行約談，充分發揮考核“指揮棒”作用。



保持懲治力度不減，哈爾濱市紀檢監察機關加大對“關鍵少數”違紀違法問題的查處力度，對“一把手”和領導班子問題線索嚴肅查處，堅決糾治貫徹黨中央重大決策部署有令不行、有禁不止，履職盡責、服務經濟社會發展不擔當、不作為等問題，嚴肅查處了哈爾濱市財政局原局長李占河、哈爾濱市殘疾人聯合會原理事長陳實、雙城區原區長毛臣等嚴重違紀違法案件，形成有力震懾。