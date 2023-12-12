廣東：以案為鑒築牢拒腐堤壩

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，廣東水利電力職業技術學院30餘名年輕幹部來到廣東省反腐倡廉教育基地接受警示教育。據悉，截至11月底，今年已有952個單位34406人次到該教育基地接受警示教育。



廣東省紀委監委堅持教育在前、警示在先，著力構建全覆蓋、多層次、常態化的警示教育工作體系，打出一套務實管用的“組合拳”，不斷提高警示教育的政治性、針對性、有效性。



“天下沒有免費的午餐，天下沒有不透風的墻，天下沒有後悔的藥……”看著肇慶市委原書記範中傑等人在警示教育片中的懺悔，會場上的321名省管“一把手”神情凝重。這是8月21日在廣東省委舉辦的第21期全省領導幹部黨章黨規黨紀教育培訓班上的一幕。



當天培訓班上播放了廣東省紀委監委根據該省近兩年查處的5名原市委書記和8名原縣委書記嚴重違紀違法案例攝制的警示教育片《勿忘使命》《追問初心》，並向全體學員發放了嚴重違紀違法幹部懺悔錄。



廣東省紀檢監察機關用好用活典型案例，分層分類開展警示教育，讓不同層級、不同領域、不同崗位的黨員幹部都能找到可資鑒戒的鏡子。省紀委監委攝制市委書記、縣委書記專題警示教育片。各地紀檢監察機關面向基層黨員幹部，聚焦鄉村振興、“百縣千鎮萬村高質量發展工程”等，攝制基層“微腐敗”系列警示教育片。截至今年10月，全省共攝制警示教育片129部，共13849家單位組織觀看了警示教育片，觀看總人次達159.96萬；編印警示教育讀本、懺悔錄26本，印發23.63萬册。



為解決細化分層分類中出現的片源不足和優質片源利用率低的問題，廣東省紀委監委調集全省各地片源逐一審核把關，擇優建立全省警示教育片資料庫，進行目錄化分類管理，定期動態更新。

