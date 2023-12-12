天津統籌用好大數據平台

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監網報導，近日，天津市紀委監委第三監督檢查室召開問題線索處置專題會，依托綜合業務平台的基礎數據，全面準確掌握問題線索所涉地區、單位的總體情況，以大數據手段推動分析研判質量提升，確保處置方案更科學精準。



“綜合業務平台全過程監督受理、流轉、處置、結案等業務節點數據，向信訪、巡視等部門節點式反饋辦理情況，能夠實現對辦理進度和質量雙監督。”天津市紀委監委案件監督管理室相關負責同志介紹，市紀委監委綜合業務平台統一接收信訪舉報、巡視移交、監督檢查、審查調查等來源的問題線索，橫向打通信訪舉報、案件管理、監督檢查、審查調查、案件審理等部門，縱向貫通區紀委監委、市紀委監委派駐（派出）機構。綜合業務平台還嵌入了智能廉政檔案系統，覆蓋天津市2萬餘名局處級領導幹部，自動關聯問題線索處置、案件辦理、廉潔從政從業等數據，數據化展示單位廉政信息，整體掌握“森林”情況，同時，通過匯總監督對象信息精準把握“樹木”情況，為提升日常監督質效提供大數據支撐。



近年來，天津市紀檢監察機關以信息化為重要抓手，統籌用好各類大數據監督平台，多方面持續提升監督針對性、精準性、實效性。



“我們積極參與12345便民熱線監督模塊研發工作，梳理分析群眾投訴熱點，通過設定領域和條件篩選群眾投訴件，目前已累計篩選鄉村振興項目資金管理、集體“三資”管理、教育、醫療等11個領域2萬餘條投訴件，為在重點領域開展群眾身邊不正之風和腐敗問題整治工作提供更加明確的監督靶向。”天津市紀委監委黨風政風監督室相關負責同志說。



通過引入12345便民熱線投訴舉報數據，天津市紀委監委結合群眾身邊腐敗和作風問題“點題整治”工作，建立教育、醫療、人力社保等領域數據分析模型，做好相關數據更新推送和分析研判，為做實做細日常監督、推動解決經濟社會發展和民生領域痛點堵點提供數據導航。



高質量建設和推廣小微權力“監督一點通”平台，是天津市基層紀檢監察組織做好大數據監督、拓展群眾監督渠道的又一舉措。

