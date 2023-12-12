湖北：出台工作辦法　健全國資國企監督體系

中評社北京12月12日電／據中央紀委國家監委網報導“做到組織全覆蓋、責任全壓實、監督全方位、力量全統籌、體系全融合、業務全貫通，不斷加強對省屬企業分、子公司監督力度……”11月底，經湖北省委審定，湖北省紀委監委出台《加強省屬企業分、子公司監督工作辦法》。該辦法推動“穿透監督”直達國企分、子公司，是湖北省提升企業監督治理效能，加強企業廉政風險防範的又一重大舉措。



“從我省查處的腐敗案件看，國企領域大多數違紀違法問題發生在分、子公司的經營活動中，深化國企腐敗治理，必須加強對省屬企業分、子公司的監督，提升監督的穿透力。”湖北省紀委監委相關負責人說。



《加強省屬企業分、子公司監督工作辦法》按照“明責任、強力量、促融合”的工作思路，一方面，著力壓實明確企業各級黨組織主體責任，企業財務、審計、投資、法務、風險控制等職能部門的監管治理責任，構建對分、子公司多主體參與、多領域協作、多層次貫通的監督治理體系，一體推動企業風險管理體系、內部控制體系、合規管理體系建設。另一方面著力規範優化國企分、子公司紀檢機構設置，配齊配強人員力量。同時，針對一些分、子公司規模小、人員少、業務相對單一的情況，成立若干監督執紀協作區，由省屬國企總部紀檢監察機構統籌領導，通過集中辦案、協同辦案、聯動監督等工作機制創新，切實解決基層企業紀檢力量分散、監督權威性不夠的問題。



該辦法規定了省屬國企黨委的全面監督責任，明確了決策把關、談話、聽取履職情況匯報等6項具體措施，要求省屬國企加強對分、子公司經營風險管控，促進經營效益提升。另外，還建立了共同會商、信息通報、聯動監督、情況報告、線索移交5項工作機制，推動監督貫通和問題整改，形成監督檢查、發現問題、整改反饋的工作閉環。



湖北機場集團黨委委員、紀委書記、監察專員張育英認為，“該辦法的出台，可以說是省屬企業分、子公司開展監督工作的操作指南，具有很強的現實針對性、指導性、操作性，必將為推動省屬企業做大做優做強提供有力支撐和堅實保障。”省國資委綜合監督處處長張奕表示，“維護國有資產安全，防止國有資產流失，是紀檢監察監督和出資人監督共同的目標。貫通協同機制整合各方力量、發揮各方優勢、補齊各方短板，對提升國資監督的專業性、時效性、精準性具有重要意義。”

