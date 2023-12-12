安倍派回扣總額可能高達5億日元

中評社香港12月12日電／共同社12日採訪相關人士獲悉，關於自民黨派系政治集資宴會券問題，安倍派（清和政策研究會）最近5年給予所屬議員的回扣總額可能高達5億日元（約合人民幣2466萬元）。東京地方檢察廳特搜部將通過對派系事務人員及收取回扣者的搜查計算出金額。這些款項可能均未被記入政治資金收支報告，成為巨額“小金庫”，被指運用這套回扣體系的事務人員必將被追究刑事責任。議員方面是否參與也成為焦點。



據相關人士透露，安倍派被指有數十人收取了回扣。金額較大的參議員大野泰正（岐阜選區）超過5000萬日元，眾議員池田佳隆（比例東海）和谷川彌一（長崎3區）也各收取了超過4000萬日元。



特搜部正以涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載等）為由展開搜查，在13日國會閉幕後將對被指收取回扣的議員方面正式展開搜查。目前已有安倍派的事務人員及收取方議員的秘書等至少10人以上自願接受詢問。



安倍派的幹部據稱也收取了回扣，官房長官松野博一、國會對策委員長高木毅、參院幹事長世耕弘成各議員方面被認為超過1000萬日元。安倍派主席鹽谷立、政務調查會長萩生田光一、經濟產業相西村康稔、前奧運相橋本聖子各議員方面據稱也收取過回扣。