柯志恩催藍營政黨票　疼惜韓國瑜就蓋下去

國民黨不分區“立委”候選人柯志恩12日到台中市替同黨區域“立委”選將羅廷瑋站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）中國國民黨不分區“立委”候選人柯志恩今天到台中市替同黨區域“立委”選將羅廷瑋站台，現場除了力薦羅廷瑋，也積極催化政黨票，強調國民黨前高雄市長韓國瑜名列不分區第一名，她去年曾挑戰過高雄市長選舉，這次列入第二名，請支持者若疼惜韓國瑜、柯志恩，政黨票看見國民黨白日黨徽蓋下去就對了！



台中市第六選區（中、西、東、南）“立委”候選人羅廷瑋12日晚間在南區西川里舉辦鄉親見面會，邀請柯志恩、台中市議員邱愛珊、林沛涵、林碧秀、國民黨南投縣黨部主委廖怡琇、前台中市議會議長林仁德等人站台。現場湧入近300人相挺。



柯志恩打頭陣，肯定羅廷瑋從政之路自基層開始，一路從2屆里長到2屆市議員，現在進一步參選“立委”。羅之所以能夠獲得選民青睞，就是因為從基層出發，瞭解選民的需求，加上年輕又有幹勁，選民服務非常到位，鄉親父老看見羅廷瑋就像熱心的鄰家小夥子，總是能滿足選民的需求。若大家能讓羅廷瑋進到“立法院”，相信一定能讓中、西、東、南的建設更升級，替台中舊市區爭取更多資源挹注。



柯志恩除了力薦羅廷瑋，也請支持者2024大選務必3張票都要投給國民黨，一張就是正副手、一張是區域“立委”，最後一張就是政黨票，大家一定要集中選票，讓國民黨明年在“立法院”席次能過半，翻轉台灣當前的凶險之境。尤其政黨票的票數越高越好，讓更多優秀的國民黨不分區“立委”進到“國會”替大家服務。



柯志恩提到，藍營這次不分區名單講究年輕、專業、多領域人才，第一名就是前高雄市長韓國瑜，她本身名列第二名，去年曾挑戰高雄市長選戰。她呼籲支持者若疼惜韓國瑜、柯志恩，政黨票看見國民黨白日黨徽蓋下去就對了！她開玩笑稱，選票上不會印韓國瑜的肖像，但記得韓禿頭與國民黨黨徽圓圓的很像，一定要支持。



前台中市議會議長林仁德則高喊，明年韓國瑜當“立法院院長”，柯志恩當副院長，大家要全力支持！柯志恩聽聞立即揮手，強調感謝議長抬舉與厚愛，但言之過早了，贏得勝選才是當前首要目標。