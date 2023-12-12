強冷空氣將頻繁影響山東

中評社北京12月12日電／據新華社報導，山東省氣象局12日11時發布的重要天氣預報顯示，13日至21日，強冷空氣頻繁影響山東，將帶來大範圍雨雪、大風和持續低溫天氣。其間，雨雪冰凍、極端低溫、大風和暴雪多災叠加，氣象災害風險高。



其中，13日至15日，部分地區雨雪量將突破歷史同期極值，具有一定極端性；16日至21日，魯西北和魯中地區最低氣溫持續低於零下13℃，低溫持續時間長，將接近或跌破歷史同期極值；16日至21日，煙台和威海將持續出現強降雪。



氣象部門預計，13日至15日，山東將先後出現雨、雨夾雪和降雪天氣，過程累積平均降水量在20毫米至30毫米。16日至21日，煙台和威海有持續性冷流降雪，其中，16日至17日、19日至20日有暴雪。



此外，16日至21日，山東氣溫明顯下降，將出現持續性極端低溫，部分地區最低氣溫可突破12月中旬歷史極值。其間，全省大部地區最高氣溫低於零下3℃。



氣象專家認為，此次寒潮、低溫過程的溫度低、持續時間長，最低溫度可能突破12月中旬歷史極值，對交通運輸、農業生產、電力通信設施、能源供應、人體健康和黃河凌汛等影響較大；大範圍雨雪天氣造成能見度降低及積雪結冰，對交通運輸、城市運行和設施農業等有不利影響；偏北大風對交通運輸、海上生產和室外作業等有不利影響。氣象部門表示，將密切監測天氣變化，及時發布最新預報預警。