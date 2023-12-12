韓國發佈國防五年規劃 軍費349萬億韓元

中評社香港12月12日電／韓國國防部12日公佈五年國防規劃，決定從明年起到2028年投入349萬億韓元（約合人民幣1.9萬億元），重點構建應對朝鮮核導威脅的“韓國型三軸體系”。



韓聯社報導，具體來看，2024年至2028年的國防預算支出同比（2023年至2027年）增長5%，達到348.7萬億韓元。其中，防衛能力改善費增長5.7%，為113.9萬億韓元；戰力運營費年均增5%，為234.8萬億韓元；國防費年均增7%，到2028年將達80萬億韓元；防衛能力改善費在國防費中所佔比重將從今年的30%擴大至2028年的36%。



國防部將重點構建應對朝鮮核導威脅的“韓國型三軸體系”。韓國型三軸體系由殺傷鏈系統（Kill Chain）、韓國式導彈防禦系統（KAMD）和大規模懲罰報復作戰計劃（KMPR）組成。因此，國防部將增強對朝監視和偵察能力。



國防部計劃到2025年之前確保五顆軍事偵察衛星，以早期捕捉和監視朝鮮全境的挑釁徵兆，並推進超小型衛星項目，從而大幅縮短衛星的重訪週期。



與此同時，韓軍還將增加高性能隱形戰鬥機和搭載潛射彈道導彈（SLBM）的3000噸級以上的潛艇，並致力於研發群集、自爆無人機以及電磁脈衝彈等先進武器。



此外，韓軍將建立偵測、識別和打擊能力，以應對朝鮮無人機的威脅。確保採用電磁波干擾等非物理手段，使朝軍無人機失去作戰能力，並將鐳射對空武器等直接打擊型武器納入戰力範疇。