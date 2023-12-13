蕭美琴談成長　從小就是台美阿嬤的溝通橋樑

蕭美琴到政大演說，提到自己出生背景。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴國籍最近引起討論，她12日晚上出席政治大學學生會活動，主動提到自己的成長背景，提到父親是台灣人、媽媽是美國人，日本出生，小時候在台灣念書是異類，高中到美國時亞裔很少，也是異類。她還說，從小就擔任美國阿嬤與台灣阿嬤溝通橋樑，擔任台美溝通橋樑的工作從小就開始做。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與‘副總統’候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨候選人吳欣盈對談。蕭美琴是第一位出席。



校方透露有約800位同學報名參加，但是現場座位只有250個，優先錄取前面約250名學生，還有備選學生名額。



蕭美琴一開始就說，不是每個大學都願意讓政治人物進入大學，很感謝有這個機會，也重溫一下跨世代，在這個位置的回憶，讓她更熟悉年輕世代的想法。她表示，上個服務單位是駐美代表，有一半都是政大外交人才，駐美團隊外交生都非常優秀。



蕭美琴與政大學生拉近關係之後，就開始提及自己出生。蕭說，“到底我是哪一國人？我是日本出生，我媽媽是美國人、我爸爸台灣人”，當時住在台南的美國人不多，她媽媽是異類。而在成長歷程上，她家裡就是國際化，照片左邊是她台灣阿嬤是彰化和美人，外婆是美國阿嬤，她3歲就在翻譯，幫兩位阿嬤翻譯。



蕭美琴說，她好像出生就要當台美溝通橋樑，“我從小就是這樣，在這樣家裡面成長過程就這樣”，也非常幸運可以體驗不同文化的朋友，他們家14歲全家搬到美國，當時美國高中典型一半白種人，一半其他種族，亞裔很少。



她說，她在台南成長覺得自己是少數，她媽媽小時候載她去學校，她都叫媽媽不要來，但是她去美國也是異類。



政大學生會今年5月舉辦“政治進入大學－青年與主席有約”，陸續邀請民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、民進黨主席賴清德與青年學子對話，國民黨大選參選人侯友宜6月也獲邀進行座談。



政大學生會針對副手候選人到校演說，將提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，邀請副手候選人分享，候選人也可自行闡述他們認為重要的青年議題，另外還會安排時間讓參選人與學生互動交流。

