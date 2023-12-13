中國外貿：年底數據亮眼，明年發展可期

出口的增長可能不會是自然而然的結果，需要主動而為。 中評社北京12月13日電／11月，往往是歷年外貿市場的一個忙碌月份。年底的消費大促和人們辭舊迎新的需求相叠加，不少人希望用年終獎犒勞一下忙碌了一年的自己和家人。不過，也正是因為這種規律，使得上年同期的較大基數又成為保持外貿增長的極大挑戰。去年11月，中國出口同比按人民幣計算增長了1.7%，基數不低。日前，海關發布了今年11月的數據，同比實現了0.5%的增長，增速比10月回升4.8個百分點，為今年5月以來的最高值。





中國網發表商務部國際貿易經濟合作研究院研究員周密文章分析，從出口的重要商品來看，中國在今年前11個月中的表現特色鮮明、重點突出、有進有退。1-11月，中國出口農產品5897.4億元，同比增長6.6%。在水產品和糧食出口下降的同時，其他農產品的出口種類擴大，為地緣衝突下供給不足的全球市場提供了更多食物來源。成品油是中國出口的重要商品，前11個月出口2770億元，同比增加了13.5%，為石化等下游產業提供了原料保障。新冠疫情增強了各方發展健康產業的意願，中藥材及中式成藥出口81.9億元，同比增長了3.8%。1-11月，伴隨著勞動力成本的上升和部分供應鏈向其他發展中國家轉移進程的演化，中國多數勞動密集型產品的出口額有所收縮，但在箱包和塑料製品兩大類商品上仍然表現強勁，分別實現了9.3%和0.5%的出口額增長。除此以外，紡織品、服裝和衣著附件、鞋靴、陶瓷產品的出口值分別同比下降了3.7%、3.3%、8.0%和11.5%。近年來，在一些國家進口設限影響下，全球鋼鋁貿易發展承壓，而中國在1-11月期間，鋼材和鋁製品的出口也分別出現了2.9%和23.1%的降幅。作為中國出口的主力，1-11月期間累計12.3萬億元的機電產品出口實現了2.8%的增長，成為中國出口穩定的重要定盤星。其中，汽車的出口表現最為突出，3635.0億元的出口額同比增長近八成(79.6%)；船舶出口額增幅次之，1258.1億元的出口額同比增長36.5%；汽車零部件雖然增幅相對較低，為15.4%，但出口額高，達到4880.1億元。這些機電產品出口的增加彌補了自動數據處理設備、集成電路和燈具等出口的下降。





從出口的國別地區分布來看，中國出口整體面臨的外部市場需求確實還有不小的恢復空間。1-11月期間，出口額同比實現增長的有馬來西亞(0.6%)、泰國(4.3%)、新加坡(5.9%)、澳大利亞(0.8%)、俄羅斯(58.4%)、印度(6.2%)、南非(5.8%)和英國(1.3%)。其中多數國家為中國的鄰國，貿易基礎較好。同期中國對拉美出口同比增長2.4%，對非洲出口同比增長13.5%。對這些國家或地區出口的增長，既是各方需求率先復甦的結果，又展現出中國商品在滿足其消費者和產業鏈供應鏈需求上具備的優勢。

