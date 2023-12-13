新時代科學培育工匠精神的路徑

中評社北京12月13日電／中國製造的高質量發展，需要培養更多具有“執著專注、精益求精、一絲不苟、追求卓越”工匠精神的大國工匠。加強科學教育、培育科學文化、創新科學傳播方式是新時代培育工匠精神的有效途徑。



以科學教育強化對工匠精神的群體認知



工人日報發表東北大學科技與社會研究中心程海東、陳凡、陳佳文章表示，科學認知是群體踐行的前提和基礎。加強對工匠精神的正確認知，要通過科學教育對未來的工匠群體進行引導，加強頂層設計和資源整合，更新教育觀念，分類分層有序推進。



第一，強化對工匠精神教育的頂層設計和資源整合。推進普通教育與職業教育融通，引導地方普通本科高校注重應用型人才的教學培養。打通中等職業學校畢業生進入職業院校的通道，完善職業教育的培養模式、辦學定位和專業特色。



第二，強化工匠精神教育的分類分層和有序推進。將工匠精神培育融入職業教育全過程，採取多元協同的方式，將專業知識、技能學習與思想政治教育統一起來。搭建校企合作實踐平台，用好現代學徒制，推進實現產教融合；拓寬實踐渠道，完善校內實訓中心，實行雙師制，引進校外優秀工匠技師，讓學生更多參與社會生產實踐；加強不同層次職業教育之間的銜接和溝通，為不同群體職業生涯和個人發展搭建“立交橋”。



第三，強化工匠精神教育的理念更新和方式轉變。將新時代的社會公德、職業道德、家庭美德和個人品德融入工匠精神培育，使工匠精神不僅成為工人群體的精神追求，也成為各行各業勞動者的共同追求。助力工人群體實現全面發展，著力培養他們的專業技能和精益求精的工作態度。



以科學文化滋養工匠精神的集成體驗



文章提出，工匠精神要成為工匠的精神底蘊，內化於心，外化於形。



第一，以科學的物質文化支撐工匠精神。打破工匠群體在報酬收入、勞動保障等方面的體制限制，保障他們能夠獲得合理的報酬收入和較高的職業聲望，為工匠精神的社會養成提供物質支撐。



第二，以科學的精神文化塑造工匠精神。工匠精神的培育是要將工匠群體的價值追求內化為勞動中的精神準則，通過多種方式提升工匠精神在工人群體價值觀中的地位，使工匠精神成為工人群體的精神價值。

