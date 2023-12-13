白營林碩彥：民調錯估柯　高雄造勢關鍵

台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月13日電（記者 盧誠輝）針對“柯盈配”近期的民調變化，台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，“柯盈配”的民調被嚴重錯估，民眾黨昨日公布的民調“柯盈配”小贏“侯康配”1.6%，才是比較精確的數字，而“柯盈配”最後是否能贏得勝選，12月23日將在高雄舉辦的“柯粉”、“韓粉”、“郭粉”集合大造勢是重要關鍵，只要最後能把氣勢打出來，“柯盈配”還是有機會能贏得勝選。



《美麗島電子報》昨日公布最新民調，“賴蕭配”35.1%、“侯康配”32.5%、“柯盈配”17.3%；而柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊隨後也拋出民眾黨的內參民調，“賴蕭配”34.3%、“柯盈配”24.5%、“侯康配”22.9%，雙方互別苗頭。



針對《美麗島電子報》近期公布的民調都顯示“柯盈配”墊底，上周民調最低的時候甚至僅剩14.8%。對此，林碩彥質疑，在藍白合破局之前，柯文哲的民調都穩定領先侯友宜5%到10%，這是大家都知道的事情，但怎麼可能在藍白分手後，柯文哲的民調馬上就反而落後侯友宜5%到10%？這樣來回落差就高達10%到20%，這是不合理的。



林碩彥強調，短短兩個禮拜民調來回就相差20%，這種民調誰會相信？若要說是因為藍白合破局後藍軍全都歸隊了，這也是不合理的，因為就算有些藍營支持者歸隊了，但應該有更多的中間選民還在觀望中，不可能一下就全都表態改支持“侯康配”，這明顯可以看出是有人故意在打壓“柯盈配”，才會呈現出如此不合理的民調數字。



民眾黨的內參民調“柯盈配”小贏“侯康配”1.6%應該才是比較精確的數字！林碩彥指出，“柯盈配”能否和“侯康配”拉開差距，最後追上“賴蕭配”贏得勝選的關鍵是，12月23日的高雄大造勢能否能夠成功把氣勢打出來。

