释放数字文化消费潛力

中評社北京12月13日電／数字文化消费具备传播迅捷、寓教于乐、互动性強、绿色环保等特点，有望成为引领新消费的主引擎，牵引国內市场持续回暖。



北京日报发表北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国科学院大学知识产权学院院长马一德文章介绍，今年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到83.2%，文娱支出同比大幅增长41.8%，其中，新业态营收占比超过40%，数字出版、互联网搜索服务、互联网文娱平台、多媒體游戏动漫实现营收的同比增速分别达22.7%、19.5%、19.0%和18.9%，数字文化消费带动文化产业迅速回升，云旅演艺、直播带货、短视频等成为消费热点，彰显了数字文化消费的巨大潛力。数字文化消费的迅猛增长对芯片、人工智能等专用设备製造显现引擎作用，10月份，半导体器件增加值同比增长33.9%。因此，释放数字文化消费潛力的过程就是扩大消费和消费结构升级的过程，也是打通经济循环堵点的过程，从而有利于畅通国內大循环，夯实国內基本盘。新征程上，应协同推进文化和科技体制改革、加快文化产业数字化布局、建立健全现代文化市场体系。



文章表示，近年来，中国数字文化消费蓬勃发展，在产业主体、产业结构布局、市场要素、产业融合与新业态发展等方面，为实施文化数字化战略积蓄了強大“势能”。当前，数字文化产业发展正位於从量变向质变跃升的关键时期。一方面，要深化文化和科技体制改革，強化企业主体地位，推动有效市场和有为政府更好结合，将文化科技融合寓于发展规划和产业政策，加快以数字文化消费需求为导向的文化产业转型升级，形成有利于科技研发和文化创新的长效机制，推动各类文化市场主体如雨后春笋般涌现，支持文旅行业中小企业数字化转型，打造文化內容和品牌效应良性互动的产业链。另一方面，加強知识产权和文化创意保护，精简著作权、版权等申报审批流程，开展文化领域知识价值导向的收益分配机制改革试点，涵育和保持学者、艺术家和文艺爱好者的文化创作激情，鼓励文化企业利用数字技术打造文化精品，提升中国文创企业的核心竞争力、国际知名度、产品美誉度，打造中华文化审美体验的国潮“爆款”。

