以高質量“走出去”融入國際市場

中評社北京12月13日電／對外投資合作作為我國“走出去”融入國際市場、主動“鏈”接世界、參與國際分工合作與競爭的重要方式之一，是伴隨著中華民族偉大復興的事業發展壯大起來的。我國改革開放40多年，一直在改革中前進、在開放中發展。特別是黨的十八大以來，在面對世界之變、時代之變、歷史之變的背景下，我國政府創造性地提出了一系列關於新時代對外開放的重要戰略部署，成就了我國對外投資合作事業的矚目業績。



對外投資合作是充分利用國際市場資源、促進各要素合理分配的重要手段，是我國參與國際規則標準制定、完善國際經濟治理體系的重要抓手，是統籌發展和安全、推動構建人類命運共同體的有力支撐；同時也是提升國內消費水平、加快供給側結構性改革、健全和完善國內產業鏈供應鏈的動力源，是催生新發展動能、推動各領域創新升級、激發國內經濟體制機制改革、拓寬國民就業渠道、提高人民收入水平的有效途徑。



新時期對外投資合作要依托我國超大規模市場優勢，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，提升投資合作的質量和水平，在服務構建“雙循環”新發展格局、推進中國式現代化的過程中發揮更加重要的作用。



以共贏作為高質量“走出去”的根本目標。立足對外友好合作長遠發展，始終秉持正確義利觀，鑄牢人類命運共同體意識。不斷完善多雙邊投資保護協議體系建設，完善上合組織、“一帶一路”、金磚國家、《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)等平台機制建設，借助共建“一帶一路”促進對外經貿合作高質量發展，將“和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏”的絲路精神貫穿對外投資合作的實踐，走出一條共同富裕、和平發展的現代化之路。



以創新作為高質量“走出去”的重要引領。一是要創新投融資方式，加大對外投資支持力度，引導絲路基金、中非發展基金等機構創新金融產品為潛力項目提供專項支持。二是要拓寬投資合作領域，延伸上下游產業鏈條，以數字賦能農業和製造業發展，推動清潔能源對外投資合作，搶抓數字經濟、綠色經濟、藍色經濟、新基建等新賽道，培育國際合作新增長點。三是要創新投資合作模式，借鑒雙循環境外合作區、“物流+”、第三方合作等多樣化投資合作新經驗，探索對外投資合作發展的新動能。



以綠色作為高質量“走出去”的發展基調。氣候變化、疫情防控等全球性問題給人類社會帶來前所未有的影響，世界多國把綠色轉型作為新一輪科技革命和產業變革的重要方向，國際貿易投資中的綠色規則加速演進。堅持綠色化轉型、數字化轉型是新時代推進對外投資高質量發展的重要方向，也是中國式現代化的必然要求。要協調好經濟發展與環境保護的關係，解決好人與自然和諧共生的問題，在開展對外投資的過程中注意對東道國(地)的生態環境保護，將綠色生產、綠色建設、綠色經營、綠色管理貫穿對外投資合作的始終。



來源：經濟日報 作者：張爽



