發展農村電商 助力鄉村振興

中評社北京12月13日電／電商不僅可以幫助群眾脫貧，而且還能助推鄉村振興，大有可為。我國鄉村具有豐富的自然資源和人文資源禀賦，鄉村產業市場空間廣、發展潛力大，但一些地方受到地理環境限制，產業發展面臨“酒香也怕巷子深”的困境。而農村電商的發展則可以打破地理空間限制，解決產業集中度低、供應鏈條長等問題，讓更多優質農副產品“飛”出大山，直面全國乃至全球消費市場，助力鄉村振興。農業農村部印發的《全國鄉村產業發展規劃（2020—2025年）》提出，發展農村電子商務，到2025年底，農產品網絡銷售額達到1萬億元。



協助建立品牌效應，推進產業集聚發展。產業集聚發展有利於形成產業的規模效應。一些鄉村受限於人口及居住空間分散等特點，鄉村產業較為分散，難以形成產業發展的集聚效應。農村電商發展可以協助建立品牌效應，推進鄉村產業集聚發展。首先，電商平台可以協助已形成一定品牌的鄉村產業進行數字化改造和平台化發展，通過輻射廣、流通快的網絡推介，吸引行業內優質企業投資合作，實現跨區域、融合式發展，形成產業集群；其次，對於品牌價值不高的鄉村產業，鄉村可利用電商平台數字化集成運作的優勢，聯合區域內多家企業建立區域公共品牌矩陣，協同建立品牌效應，提升產業的知名度和影響力；另外，電商平台還可以與當地政府合作建立品牌產業園區，吸納受地理環境限制較多的鄉村產業入駐，政府部門致力於改善當地的基礎設施和服務體系，電商平台則主要負責品牌運營和物流運輸，營造良好的發展環境。



推動產業鏈條延伸，實現三產融合發展。產業鏈條的延伸可以提升農產品的附加值，提高經濟效益，實現多元化發展。目前來看，鄉村產業大多面臨產業鏈條延伸不足，經營主體數量多但規模小、層次低，三產融合發展動力不足等問題。農村電商的發展可以推動鄉村產業鏈條延伸，實現三產融合發展。首先，農村電商的發展不僅可以實現鄉村產業產品網上營銷、售賣，還可以推動鄉村產業改造升級。如可以借助農村電商營銷產生的即時、爆點效應帶動相關加工業發展，延長鄉村產業鏈條，增加產品的附加值，有些地區還可以因地制宜建立產業園區，實現產業升級和融合發展；其次，農村電商的發展還可帶動關聯產業發展。農村電商日漸成熟之後，會催生諸如物流、包裝、倉儲等關聯產業發展，待資金、人才等要素進一步集聚後，還會順勢帶動餐飲、住宿等相關產業發展，如此一來，產業鏈條得到進一步延伸，三產得以融合發展。另外，農村電商還會推動一、二、三產業多維融合，催生更多新業態。農村電商的發展在一定程度上打破了鄉村產業間的壁壘，不但能使農業與加工業深度融合，還能使第三產業得到充分發展，有些地區探索出創意農業、休閑農業等農旅融合發展模式，甚至催生出了田園驛站、葡萄酒莊等農工旅、農文旅融合發展模式。



推動供應鏈條升級，提升產品供應效率。傳統的農產品銷售模式多為農戶—批發商—農貿市場或超市—消費者，流通環節過多，儲存和運輸成本較高，零售價隨之升高，導致農戶沒有賺到太多錢、消費者抱怨價格過高。農村電商的發展可以推動農產品供應鏈條不斷升級，提升農產品的供應效率。首先，農村電商可以解決農戶和消費者之間的信息錯位難題，發揮其信息平台的優勢，對農產品進行數字化營銷，使農產品供應與消費者的消費需求精準匹配，農村電商“造節”、直播帶貨等手段可以使農產品短時、大規模成交，極大緩解滯銷問題；其次，農村電商在發展過程中積極布局農村物流基礎設施建設，提升農產品流通效率。在“快遞下鄉”“快遞西進”“電子商務與快遞物流協同發展”等政策的指引下，電商平台積極參與構建完善縣、鄉、村三級農村物流體系，並帶動冷鏈物流體系建設，滿足生鮮運輸需求，提升了物流效率；另外，農村電商可整合供應鏈前端，創新農產品供應鏈模式。農村電商可將零售環節分離，實現交易前置，供應鏈模式從以往的“揀貨—物流—配送—零售”轉為“揀貨—零售—物流—配送”，實現農產品按需配送，另一方面農村電商積極整合各供應環節，實現基地直供，通過預售模式等，供應鏈模式進一步向“零售—揀貨—物流—配送”轉化，降低流通環節損耗。



來源：光明日報 作者：王玉德（天津市中國特色社會主義理論體系研究中心天津市委黨校基地研究員）

