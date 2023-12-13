探索多樣化綠色轉型路徑

中評社北京12月13日電／在北京，打通碳普惠和碳交易，市民綠色出行獲得的碳減排量，可用於植樹等公益性活動，也可在碳普惠平台兌換公交地鐵充值卡等；在內蒙古，光伏製造追光逐日、向陽而生，整體產業規模錨定千億目標；在河南，比亞迪第600萬輛新能源汽車在鄭州工廠下線，綠色產業蓬勃發展……當前，各地推進綠色低碳轉型步履堅實，構築起我國努力實現“雙碳”目標的生動圖景。



實現“雙碳”目標，需要穩中求進、通盤謀劃。目前，各省區市均已制定了本地區碳達峰實施方案。不久前，國家發展改革委發布首批碳達峰試點名單。從《中共中央 國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等文件印發，到各省份全部制定實施方案，發改、能源、工業、交通運輸等部門均出台關鍵領域和重點行業的“雙碳”行動方案，上有頂層設計，下有落實路徑，我國已建立起碳達峰碳中和“1+N”政策體系，為實現“雙碳”目標立起四梁八柱、擘畫了施工藍圖。



深入分析，各地碳達峰實施方案在時間節點、減排目標等方面和國家要求保持一致，在具體實現方式、指標設定、工作重點等方面則有不同的探索。比如，北京提出“確保如期實現2030年前碳達峰目標”，山西作為國家能源基地，則提出到2030年“在保障國家能源安全的前提下二氧化碳排放量力爭達到峰值”；再比如，天津、福建等地明確到2030年單位地區生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，上海提出了降幅為70%的目標。各地資源禀賦不同、發展階段各異，理應立足自身實際，尋找實現“雙碳”目標的有效路徑。這就要求處理好整體和局部的關係，既要增強全國一盤棋意識，加強政策措施的銜接協調，確保形成合力；又要充分考慮區域資源分布和產業分工的客觀現實，研究確定各地產業結構調整方向和“雙碳”行動方案，不搞齊步走、“一刀切”。



習近平總書記強調：“‘雙碳’目標是全國來看的，哪裡減，哪裡清零，哪裡還能保留，甚至哪裡要作為保能源的措施還要增加，都要從全國角度來衡量。”主動從全國一盤棋的大局中尋找自身定位，有助於各地發揮比較優勢，更好把握產業結構升級、綠色低碳轉型的時機與節奏。比如，經濟發達省份可以充分利用優勢，積極突破快速降碳所需要的關鍵核心技術，發揮引領作用；部分承擔能源保供的省份，則可以抓住能源結構和產業結構優化變革機遇，通過可再生能源增量替代化石能源存量，深入推進能源革命。在共性目標下找准自身特色，才能抓住“雙碳”帶來的歷史機遇，為經濟發展注入持久的綠色動力。



鼓勵差異化探索，並不意味著各自為政、自行其是，而是要根據全國布局進行統籌考慮，讓各地的“雙碳”工作相互配合、相得益彰。比如，我國東部經濟大省是能源主要消費地，而西部能源大省是主要能源供給地，發揮東部的資金技術優勢和西部的可再生能源禀賦優勢，就能在各地差異化探索基礎上實現“1+1>2”的整體效益。再比如，一些地方在新技術新產業上先行先試，可以為其他地區形成示範效應。通過合理分工發揮比較優勢，通過相互借鑒提升工作效率，才能推動各地梯次有序實現“雙碳”目標。



實現“雙碳”目標是一場廣泛而深刻的變革，不是輕輕鬆鬆就能實現的。鼓勵各地積極探索多樣化綠色轉型路徑，在減排降碳過程中加強相互配合、形成優勢互補，就能以“多元”激發主動性和創造力，以“一體”凝聚整體力量，更加積極穩妥地實現“雙碳”目標，更好地建設美麗中國。



來源：人民日報 作者：李拯

