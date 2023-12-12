學生問延長役期　蕭美琴：以色列要當3年

蕭美琴出席政大校園演說。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴12日晚間前進政治大學校園與學生互動，學生提問都非常直接，由於明年元旦起義務役役期將從現行4個月延長為1年，學生提及未來是否改以募兵制為主？蕭美琴表示，台灣還是以募兵為主，募兵時間長、當然專業訓練，但是不只是台灣，還有韓國、以色列、瑞士等，都維持全民要維持兵役訓練。瑞士是中立國也認為要有實力，才不會被欺負，兵役制度很重要。



她強調，兵役制度很重要，我們以專業軍力為主，但是要延長徵兵制役期是因為4個月訓練不足，其他國家也提升役男訓練，以色列還是當兵3年，還有女性也要當兵。



蕭美琴在演說時也主動提到，有人說當兵是浪費時間，她舉其他國家兵役制度說明，希望要讓大家覺得當兵不是浪費時間，而4個月訓練有限，做了不什麼訓練，把兵役4個月拉長到1年，希望訓練強度可以符合現在“國防”需要。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與‘副總統’候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨候選人吳欣盈對談。蕭美琴12日出席。



蕭美琴說，希望未來服兵役，可以接觸科技，希望不是只有傳統刺槍術，未來面臨也不是傳統戰役，要面對科技戰以及認知戰，都可以瓦解民眾信心，以色列經過兵役訓練對於產業有用，可以軍民兩用等，相信社會對於這樣制度會有更大支持。



