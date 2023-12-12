談文言文　蕭美琴坦承中文大約是國中程度

蕭美琴到政大校園演說。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴12日晚間前進政治大學校園與學生互動，學生提問都非常直接，詢問關於最近討論熱烈的課綱議題。她說，不管是文言文或是白話文就是學習工具，早年傳教士到台灣，為了要台語文聖經讓大家接受，也用羅馬文去拼音，因為認為最容易溝通的工具。課綱也是很多面相，讓年輕人更博學、更有自信面對離開教育體系後的世界，有些新的工具、教育是要讓我們知道來面對未來，看待過去。



談到108課綱，蕭美琴說，對於文言文，她去了解一下就是現在國語文教材文言文比例不低，她沒有在台灣念高中，所以她中文程度不是很好，大約是國中程度。



她也強調，不認為有去中國化的議題，都是文化組成之一，她是用正面態度看待台灣存在的多元文化。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2．0？！－青年與“副總統”候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈。蕭美琴是第一位出席。



有學生詢問，妳接受過美國、台灣教育，政大在歷史上也有特殊淵源，最近討論減少文言文學習是去中國化，有關於108課綱議題、去中國化議題的看法。



她也提到，就如英國文學莎士比亞，與現在英語就不同，應該就是英國文言文，主要是對語言深刻了解，文言文是一個工具。她派駐美國因為要寫電報，對於文言文有多一點了解，文言文或是白話文就是學習工具，我們有語言工具、數理工具，課綱終極目標在這裡，她不認為有去中國化的議題，都是文化組成之一，她是用正面態度看待台灣存在的多元文化。＜nextpage＞



