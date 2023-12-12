克宮：西方挺烏也無法改變特別軍事行動進程

中評社香港12月12日電／俄羅斯總統新聞秘書德米特里•佩斯科夫在與記者們進行交流時表示，西方支持烏克蘭也無法改變特別軍事行動的進程。



衛星通訊社消息，佩斯科夫表示：“所有人重要的是要明白，投給烏克蘭的數百億美元也無法幫助烏克蘭在戰場上取得甚麼戰績。烏克蘭希望投到其經濟上的數百億美元也將一敗塗地。我們非常明白這個過程。這不可能改變戰場上的局勢，這也不可能改變特別軍事行動的進程。”



白宮關於增加600億美元對烏資金援助的請求遭到共和黨人的阻撓，其中大多數人希望以向烏克蘭援助來換取激進的移民改革，而少數人則質疑進一步支出的合理性，並呼籲採取措施結束衝突。 在此背景下，弗拉基米爾·澤連斯基抵達美國，他將受到美國總統喬·拜登的接見，與所有參議員見面並與眾議院議長邁克·約翰遜進行私人會談。



《紐約時報》還說，烏方將賭注押在襲擊俄羅斯基礎設施上，試圖以此來實現"象徵性的勝利"。



俄羅斯此前就向烏克蘭供應武器問題向北約國家發出照會。俄羅斯外交部長拉夫羅夫指出，任何含有援烏武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是在“玩火”。俄總統新聞秘書佩斯科夫指出，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將產生負面影響。拉夫羅夫稱，美國和北約正在直接參與烏克蘭衝突，其中不僅提供武器，還在英國、德國、意大利和其他國家境內培訓人員。