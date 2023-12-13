中評關注：柯文哲8分打綠2分打藍　很微妙

柯文哲與吳欣盈。（台灣民眾黨提供） 中評社台北12月13日電（記者 鄭羿菲）2024大選倒數不到1個月，藍綠皆以組織戰做先發，再加上民調空戰要挖白營選民。觀察台灣民眾黨2024候選人柯文哲近期動作，除主力大打空戰重整旗鼓，也搭配揭弊聞名的不分區候選人黃國昌猛攻民進黨賴清德，以8分打綠、2分打藍的方式塑造形象，爭取穩抓中間選民的信任。



2024大選民調滿天飛，多數民調排序都是綠藍白，中國國民黨主席朱立倫更稱“侯康配”差距“賴蕭配”僅0.2%。《美麗島電子報》的全市話民調，“賴蕭配”35.1%、“侯趙配”32.5%、“柯吳配”17%。對此，柯陣營抨擊全市話民調準確性有問題，也質是若藍追上綠這麼容易，當初為何要找白合作？



柯陣營近日兩度公布內參民調，12日公布的民調“賴蕭配”34.3%、“柯盈配”24.5%、“侯康配”22.9%。顯示柯已贏侯。顯見民調已淪為各說各話。



至於柯文哲本人，他雖然在藍白整合破局後“失魂落魄”一個禮拜，缺乏選戰規劃走不出去，但近期已重整旗鼓。柯陣營猛打賴清德新北萬里老家違建說謊、任“立委”期間財產申報不實、欠繳房屋稅等議題，再加上質疑國民黨新北市長侯友宜明知賴老家違建卻不處理是“藍綠一家親”、國民黨有錢辦造勢，沒錢還退休黨工等，以“8分打綠、2分打藍”的方式，樹立符合柯文哲原本務實、理性、科學的人設形象。



再加上，藍綠媒體政論節目猛打柯，讓柯粉化悲憤為力量，自發性出人出錢發動15天“扛阿北守台灣”活動，要輪流揹著7公斤重的柯文哲Q版人型氣球，12月10日開始從北台灣富貴角燈塔一路南下走到屏東，一路上約莫百人相互交棒參與，網紅直播收看人次平均7萬起跳，這股從平民而起的力量，能夠為柯文哲引起多大風潮、累積多少能量，還有待觀察。



台灣大選今年可說是“充滿驚奇”，柯文哲目前“8分打綠、2分打藍”的選戰軸線，除了是鞏固自己的中間選民，不讓民眾黨支持度崩盤外，也是緊抓年輕選民不要流向賴陣營，畢竟台灣40歲以下的年輕族群確實大多不認同國民黨，若柯支持度崩潰，白營支持者流向“賴蕭配”或許是不可避免的。柯文哲與侯友宜現在除了是“兄弟登山，各自努力”外，看起來也有點分工的味道，最後關頭會否“再有驚奇”，誰都說不準，後續有待觀察。