美國就以色列使用美制白磷彈發表聲明

中評社香港12月12日電／美國政府關於以色列在黎巴嫩使用美制白磷炮彈的消息表示：“我們看到了這個消息，坦率地說，我們對此感到擔憂。”



TRT消息，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比向新聞界評估了當前焦點議程。



約翰·柯比就以色列在黎巴嫩南部襲擊中使用美制白磷炮彈造成9人受傷的消息說：



“我們看到了這個消息，坦率地說，我們對此感到擔憂。我們將向以色列方提出質疑，以獲取有關此事的更多信息。”



柯比提醒道，他們向其他國家軍隊提供白磷武器是為了“照明”和類似的有限目的，並表示，他們希望白磷只能在這一法律框架內使用。



聯合國也表示，對白磷等武器特別是在人口稠密地區的使用深感關切。



聯合國發言人斯蒂芬·杜賈裡克指出：“我們對此類引起燃燒的戰爭武器設備的使用深感關切，特別是在人口稠密的地區。”



巴勒斯坦阿克薩電視台12月8日報導消息稱，以色列在襲擊許多平民生活的西巴利亞難民營一所學校時使用了“磷彈和煙霧彈”。



美國《華盛頓郵報》報導，以色列10月16日對黎巴嫩南部達哈拉鎮發動的造成9人受傷的襲擊中，被發現使用了美制155毫米白磷炮彈殘骸。



國際特赦組織和人權觀察組織發表聲明表示，以色列在加沙和黎巴嫩的軍事行動中使用了白磷彈。