工聯會當選區議員亮相 冀做好地區服務

記者會現場，工聯會當選區議員亮相（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月13日電（記者 盧哲）在落實愛國者治港的新制度下，首場區議會選舉順利完成。工聯會12日舉行記者會，工聯會會長吳秋北，理事長黃國，副會長兼政務委員會主任謝愛紅，秘書長馬光如，立法會議員陸頌雄、郭偉強、梁子穎、鄧家彪和陳穎欣，以及27位區議會選舉當選人出席。有當選區議員對中評社記者表示，現時最關心的是如何能做好實事、完善地區治理，自己一定會努力從各方面做好地區工作。



香港特區第七屆區議會一般選舉10日舉行，從399名候選人中選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。這是香港特區完善地區治理體系、重塑區議會制度後的首次區議會選舉。今次工聯會在地方選區派出25人，有18人成功當選，21人出選地區委員會界別，當選9人，共取得27個議席，總得數票為208326票。此外，特區政府12日宣布委任區議員名單，其中有16位為工聯會代表，即工聯會今屆有43名區議員，約佔全港470名區議員9%。



記者會上，工聯會會長吳秋北表示，本次選舉是為完善地區治理，重塑區議會而進行的一場成功選舉，體現新選制能夠選賢任能，是香港特色民主實踐的良好示範。“在新選制下，工聯會全力以赴，打的慘烈，贏得漂亮、輸的悲壯！”他對力所能及的戰況表示滿意，對結構性薄弱環節失利表示遺憾。“整體而言，對自身戰果可以接受，並為每一位候選人的表現感到驕傲，對打工仔僱員能在競爭激烈的情況下歸隊團結表示欣慰。”