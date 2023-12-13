中評關注：蕭美琴人氣不輸賴清德　風格不同

蕭美琴昨天到政大校園與學生互動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴昨天到台灣政治大學與學生互動，受歡迎程度不輸給賴清德上次到政大；活動進行到最後，花了近10幾分鐘才完成學生排隊合照。學生提問雖直接，但與賴相比少了“嗆聲”的味道。蕭軟調、溫和感性的回答與賴清德“抗中保台”路線，有不小落差。



蕭美琴最近除了週末各地“立委”候選人造勢活動，平常日選務行程安排都比主帥賴清德多。她的行程以輕鬆、軟性為主，帶著文青風，選舉味較淡。對比國民黨“侯康配”行程滿檔，“賴蕭配”選得相對低調，是否在三足鼎立狀態下，“賴蕭配”只要保住綠營支持者，並且減少失分，就能保住勝選？



近日“侯康配”民調支持度急起直追，以《美麗島電子報》最新一波民調顯示，“賴蕭配”支持度為35.1%、“侯康配”32.5%居次、“柯盈配”拿到17.0%。“侯康配”和“賴蕭配”差距只剩2.6個百分點，已小於誤差範圍。



賴清德與蕭美琴今天都沒有安排選務行程，賴有會見的公務行程以及民進黨中常會黨務。賴面對台灣民眾黨候選人柯文哲與不分區“立委”黃國昌猛打萬里老家違建，都沒有正面回擊，只有回到萬里老家替黨籍“立委”賴品妤站台時，講到過去哭得很猛烈，還拿出手帕擦淚。



賴清德減少公開行程、減少受訪是不想隨著民眾黨打違建議題起舞。民眾黨猛打賴清德老家違建，甚至強調是“誠信問題”，賴只有哭是無法反擊。而賴陣營這幾天是不是正在想辦法彌補，或是找出文件證實過去有繳稅等記錄，如果最後選情因此受到影響，賴陣營是否考慮拆老家救選情。



蕭美琴是賴清德副手，但在政大校園演說時，學生提問都是外交、“國防”、兩岸，蕭平鋪直述的回答，沒有針鋒相對，少了刺激性話語，展現另種風格。