香港主要運輸基建發展藍圖發佈 議員關注細節

陳恒鑌（受訪者供圖） 中評社香港12月13日電（記者 盧哲）香港特區政府12日發表《香港主要運輸基建發展藍圖》（《藍圖》），宏觀規劃遠至二○四六年及以後的策略性鐵路及主要幹道網絡。特區立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌對中評社記者表示，政府過去只以碎片式公布區域性發展，此次以全港整體性藍圖方式，展示未來運輸規劃和基建發展，以配合未來香港的長遠發展，做法十分務實，也讓市民易於掌握，他對此表示歡迎。陳恒鑌也指出，規劃中有細節可以再探討，例如先行興建或分階段推出。



特區政府公布香港主要運輸基建發展藍圖，展示了未來香港的鐵路發展和幹道規劃。陳恒鑌對中評社記者表示，基建發展與市民生活息息相關，居民每每對本區的運輸交通興建尤其關注；施政報告提出了東九龍及啟德將採用綠色集體運輸系統，該區居民十分雀躍，對於營造方式，民建聯會收集民意，向當局提出公眾的想法。“中鐵線的規劃，當局接納了我們的建議，表示會興建兩個中途站，即分別為東北葵湧及荃景圍站，我們認為，車站納入三鐵三路規劃是接納了民意；不過，興建鐵路由規劃到通車，市民起碼要等上十年、八年，按現時地理形勢，我們認為荃景圍站具備條件，應可先行興建，與現有荃灣線連接，可讓市民盡早受惠。”



當局提出興建北都公路，即新界北新市鎮段，將北都公路由粉嶺北向東伸延，接駁至沙頭角公路交匯，打通新界北的東西脈絡。陳恒鑌認為，鑑於北都幅員遼闊，完成整個興建需時，期望政府採取成熟一項推一項，與道路基建先行連繫，並與現有主幹道接連，作為分流作用。



另外，當局認為日後完成興建交椅洲人工島和北部都會區後，長遠將改變居住和就業人口分佈，因此，政府認為直至2046年前都沒有發展北港島線的迫切性。陳恒鑌認為，交椅洲人工島和北部都會區兩個大型項目還尚在籌劃階段，而目前港島線繁忙時間已呈“迫爆”情況，當局想法過份樂觀，漠視了市民眼前需求，根本“遠水不能救近火”，“期望當局再仔細思量”。



