中評關注：防止美中戰爭成美戰略學界共識

卡琳稱五角大樓已經表現“邊嚼口香糖邊走路”的能力 阿斯彭視頻 中評社華盛頓12月15日電（記者 余東暉）在俄烏戰爭、巴以衝突的牽制下，美國聚焦亞太的注意力會否被分散？美軍有沒有能力同時“三線應戰”？五角大樓官員近期愛說“邊嚼口香糖邊走路”，意指他們相信美國有能力同時應對多場危機。應避免發生美中戰爭，成為他們的戰略共識。



過去十多年，美國一直致力於把戰略重心從歐洲和中東轉向亞太地區。從奧巴馬時代的“亞太再平衡”到特朗普和拜登時代的“印太戰略”，美國戰略重心轉移的過程並不順利，但不可否認，拜登政府過去近三年在這方面取得了一定進展。



在日前舉行的華盛頓阿斯彭安全論壇上，五角大樓負責戰略規劃和能力的助理防長卡琳（Mara Karlin）表示，美國是面臨俄羅斯的劇烈威脅，以及伊朗、朝鮮和極端主義的持續威脅，但是奧斯汀防長在戰略上非常清楚和專注，實施起來也很有力和認真。“我們已經顯示了國防部有‘邊嚼口香糖邊走路’的能力”。



卡琳稱，美國在北約維持威懾力，聯合50多個盟友夥伴支持烏克蘭；在中東支持以色列對哈馬斯進行“自我防衛”，同時進行人道援助，阻止衝突擴大。所有這些都與專注於印太地區同時進行。“過去一年是我們在印太的姿態最具轉換性的一年，在與盟友和夥伴的合作方面取得了重大進展”。主持人聽完這般炫耀，不禁脫口而出：“我們嚼的口香糖好多。”