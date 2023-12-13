快評：台灣大選倒數1月　三大因素左右未來

中評社快評／台灣大選明年1月13日舉行，倒數一個月，最新選情有小變化但未見大起伏。《美麗島電子報》12日公布民調顯示，“賴蕭配”以35.1%暫居第一、“侯康配”追到32.5%，相差2.6%、“柯盈配”以17%居第三，基本格局未變。



藍白合破局後，各政黨認同者已陸續歸隊，有民調顯示國民黨認同者支持“侯康配”的比率已經達到九成以上，跟其他兩個政黨認同者對各自後選人的支持度不相上下，三位候選人已經在各自政黨中獲得大部分的支持。



接下來左右選情主要有三大因素，其一是“沒有政黨傾向”的中立選民的投票取向；其二是棄保效應的發酵程度；其三是一些難以預測的突發事件。



未來公開的電視辯論會，各候選人的表現好壞，會影響一些中立選民的投票決定。目前大選三強鼎立，國民黨落後民進黨的差距有縮小的趨勢，選戰進入後期藍白可能出現明顯的棄保。此外，過往台灣選舉常出現奇特現象，“奧步”招數可扭轉投票結果，這一次也難保不會出現。



媒體報導，目前台灣各地出現很多選舉賭盤，顯露各參選人廝殺的選戰情勢。選舉賭盤被視為“地下民調”、“另類民調”，最近聚焦在“侯康配”與“賴蕭配”的對抗，各地開出的賭盤並不一致，非常亂。“侯康配”緊追“賴蕭配”，仍有機會拚“逆轉勝”。