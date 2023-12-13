“越中青年加深瞭解、增進友誼的紐帶”

12月5日，河北省首趟中越回程班列抵達石家莊國際陸港。（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據人民日報報導，初冬的越南首都河內，正午的陽光格外溫暖。得知習近平總書記時隔6年再次訪問越南，河內大學孔子學院師生們特地寫下“越中情誼深”“越南歡迎您”等文字，期待習近平總書記此訪增進兩國青年一代相互瞭解和友誼。



筆身正立，一筆一畫，描摹出一個個漢字；直線曲線自由切換，剪刀游走於彩紙間，一幅幅吉祥圖案喜慶熱烈。在河內大學孔子學院，越南大學生在老師手把手教授下，體驗書法、剪紙等中國傳統文化藝術。



越南大學生吳光榮在老師的鼓勵下，第一次體驗剪紙藝術。按照老師預先描繪的線條，他用剪刀小心翼翼地裁剪，一會兒工夫，就完成了一幅窗花。“剪紙是中國的非物質文化遺產，中國民間還有貼窗花的習俗。一幅小小的窗花，幫助我深入瞭解中國傳統文化，非常有意義！”吳光榮說。



2014年12月，河內大學孔子學院正式成立。學院由廣西師範大學與河內大學合作共建，是中越兩國共同建立的第一所孔子學院，也是兩國教育文化交流合作的重要成果之一。



“截至今年11月底，河內大學孔子學院開設了10門中文課程，授課總時長達2050課時。”河內大學孔子學院越方院長杜青雲向記者介紹。



河內大學孔子學院中方院長羅軍說，學院致力於促進兩國文化交流，教授中國語言文化，舉辦了多項促進兩國青年友好交往的活動。來自延安大學、西北工業大學、東北師範大學的學生走進孔子學院，與越南大學生一起展示才藝，增進瞭解；中國美術學院美美講堂活動來到孔子學院，兩國青年練書法、畫水彩，在體驗與互動中拉近心靈距離……兩國青年以文化為紐帶，不斷加深相互瞭解和彼此感情。



杜青雲介紹，河內大學孔子學院經常舉辦精彩紛呈的文化藝術活動，累計吸引4.5萬人次參與，為越中青年瞭解兩國發展、感知彼此文化搭建橋梁，為兩國青年互訪和交流創造機會。

