應急管理部解讀關於工貿企業作業安全等規定

（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華社報導，堅決防範遏制有限空間作業事故——應急管理部有關負責人解讀《工貿企業有限空間作業安全規定》



近年來，工貿企業有限空間作業事故時有發生。為進一步加強和規範工貿企業有限空間作業安全工作，應急管理部組織對2013年公布實施的《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》進行修訂，新修訂的《工貿企業有限空間作業安全規定》已經審議通過，將於2024年1月1日正式施行。



當前我國工貿企業有限空間作業安全形勢如何？新修訂的規定與此前的暫行規定相比有哪些新變化？如何推動規定更有效落實？12日，應急管理部有關負責人在專題新聞發布會上進行了回應。



突出解決短板和弱項



有限空間是什麼？應急管理部二級巡視員王立忠介紹，有限空間包括全部封閉的與部分封閉的，既有地上的也有地下的，一般不是長時間工作的場所，人員只在必要時才進入有限空間內，進行檢修維修、清理清淤等臨時性作業。



“由於有限空間在設計上沒有按照固定工作場所考慮采光、照明、通風等要求，容易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或氧含量不足，這些危險有害因素會導致人員中毒或者窒息，也可能導致有限空間內發生爆炸。”王立忠說。



發布會上，應急管理部安全執法和工貿監管局局長楊智慧介紹了10年來工貿企業有限空間作業事故的統計情況：



從事故類型看，中毒和窒息事故起數和死亡人數占事故總量的96.8%和96.9%；

