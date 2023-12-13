紀委書記談監督丨數字賦能促監督精準發力

（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據中國紀委國家監委網報導，二十屆中央紀委二次全會指出，構建基層公權力大數據監督平台，暢通群眾監督渠道，健全基層監督網絡。重慶市江北區紀委監委立足職能職責，堅持問題導向，充分利用數字化轉型成果，深化數字賦能基層監督工作，實現監督靠前，精準發力，提升監督執紀效能。



數據“碰撞”嚴防廉潔風險。大數據監督是紀檢監察工作中主動監督和精準監督的重要手段。江北區紀委監委深化數字技術運用，以數字化手段賦能基層監督工作，壓緊壓實主體責任，督促職能部門搭建智能化監管平台，圍繞重大工程、重點領域和關鍵崗位，通過平台數據碰撞分析，及時發現和糾治苗頭性傾向性問題，讓黨員幹部感受到監督常在。積極打通各部門間信息數據壁壘，推動建立高效監督信息資源互聯互通機制，實現紀檢監察機關與金融、稅務、公安等部門信息規範快捷查詢、共享，破解工程建設、資產資金等方面基層監督難題，推動監督下沉落地。針對國有企業資金監管廉潔風險，建立區屬國企資金監管平台，實時采集158個國企賬戶的資金數據，實現經營情況可視、經營風險可辨。



數字賦能規範權力運行。將大數據技術與紀檢監察業務深度融合，為正風肅紀反腐插上科技的翅膀。江北區紀委監委積極探索以信息化手段搭建線上監督平台，織密監督網絡，聚焦惠民獎補、“三資”管理等重要領域，緊盯權力行使過程中存在的廉潔風險，對群眾反映的急難愁盼問題進行數據篩查分析，形成問題清單，精準發現群眾身邊的腐敗問題和不正之風，多維度、多舉措管住小微權力。以惠民資金發放為例，通過連接惠農惠民補貼“一卡通”、社保等大數據，開展民生領域監督，運用“智能監察”平台發現集體資產分配問題32個，嚴肅查處9人，責成5個街鎮向4000餘名群眾補發相關資金，切實維護群眾利益。精準糾治隱形變異“四風”問題，打造公務用車監管、公務消費監管等平台，對財政、稅務、加油卡等數據進行大數據分析比對，將信息化建設成果嵌入日常監督、專項治理，嚴防“四風”問題變異回潮。



同向發力提升監督效能。一體推進“三不腐”，必須堅持標本兼治、系統施治。江北區紀委監委延伸監督“觸角”，加強“四項監督”“室組地”監督協同聯動，實現數據信息貫通，運用數據碰撞、比對排除等方式，在重點領域從海量數據中及時精準發現問題。堅持“小切口”推動“大治理”，利用大數據深挖預警信息背後的普遍性和共性問題，倒逼問題整改，統籌開展對區域性、系統性、行業性問題的專項整治，持續深化以案促改促治。通過查辦案件相繼推動限額以下工程建設等專項整治，建立相關監督平台，完善相關制度機制，把數據分析、及時預警、調查處置、推動整改等環節統籌貫通，切實補齊監管短板，形成監督治理閉環。就限額以下工程項目中發現的問題，先後對29名幹部給予誡勉、提醒談話、批評教育等處理，制發監察建議書4份，督促完善相關制度22項，梳理並化解關鍵崗位風險點321個，建立194項權責事項責任清單。