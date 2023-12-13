深度關注丨管好村級“一把手”

圖為近日，貴州省凱裡市紀檢監察幹部在白果井街道新岩村，向群眾瞭解惠民惠農政策落實情況。（來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京12月13日電／據中央紀委國家監委網報導，貴州省三都水族自治縣都江鎮壩輝村原黨總支書記、村委會主任楊勝義私設“小金庫”、套取項目資金並私分，受到開除黨籍處分，按程序免除村委會主任職務；威寧彝族回族苗族自治縣麻乍鎮鬆木坎村黨支部書記、村委會主任祿昌全在鞏固脫貧攻堅成果工作中履職不力，受到黨內嚴重警告處分……最近，貴州省紀檢監察機關查處通報一批侵害群眾利益的村幹部特別是“一肩挑”人員典型案例，釋放整治發生在群眾身邊腐敗問題的強烈信號。



隨著鄉村振興不斷推進，各地加大人、財、物投入，村幹部特別是“一肩挑”人員擔子更重責任更大，面臨的廉潔風險不容忽視。貴州省紀委監委部署在全省9個市（州）、88個縣（市、區）2004個村（社區），探索開展對集體“三資”達到一定規模的村（社區）黨組織書記、村（居）委會主任提級監督試點，著力破解村級“一把手”監督難題，提升基層監督能力和治理效能。



對一些集體“三資”比較富集的村（社區）“一把手”，管理監督工作還存在短板



若不是在一次巡察中被掀開“蓋子”，遵義市紅花崗區長征街道民政村原黨總支書記顔某某，還在利用集體資金違規放貸。



2013年6月，民政村村委會為發展壯大集體經濟，成立了村集體公司，並指定顔某某任公司法定代表人、執行董事兼總經理。公司成立後，顔某某認為，村集體企業從事經營範圍內的項目管理、投資和經營鋼材等業務太過吃力，而民間借貸操作簡單、利潤高。在未經集體決策，且該村集體公司未被批准開展金融服務情況下，顔某某擅自分3次向某公司放貸。收到利息後，嘗到甜頭的顔某某再次跳過集體決策程序，陸續向其他公司和個人放貸。截至案發，有7筆借款未收回，給村集體資金安全帶來巨大風險。顔某某受到嚴肅處理。



近年來，貴州省紀委監委在監督執紀過程中發現，當前，對一些集體“三資”比較富集的村（社區）“一把手”，管理監督工作還存在短板。

