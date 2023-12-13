習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談

當地時間12月12日下午，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。這是阮富仲在主席府廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式。（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華社報導，當地時間12月12日下午，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



主席府廣場莊嚴熱烈，金星紅旗同五星紅旗相映成輝，數百名歡迎兒童綻放的笑容燦爛明媚。



阮富仲為習近平舉行隆重歡迎儀式。



習近平和夫人彭麗媛乘車抵達時，阮富仲夫婦在下車處熱情迎接，越南少年兒童向習近平夫婦敬禮獻花。兩黨總書記同雙方陪同人員分別握手致意。習近平同阮富仲登上檢閱台。軍樂隊奏中越兩國國歌，鳴21響禮炮。習近平在阮富仲陪同下檢閱儀仗隊並觀看分列式。



歡迎儀式後，習近平和阮富仲乘車前往越共中央駐地。當地各界群眾揮舞兩國國旗夾道歡迎，沿途洋溢著熱烈友好的氛圍。



習近平同阮富仲舉行會談。



習近平指出，很高興如約而至，完成同阮富仲總書記的第三輪互訪。作為同志加兄弟，我們為越南革新開放近40年特別是越共十三大以來取得的發展成就感到由衷高興。中方堅定支持越南繼續推進社會主義建設事業，相信在以阮富仲總書記同志為首的越共中央堅強領導下，越南黨和政府一定能順利完成越共十三大提出的各項任務，為實現越南建黨建國“兩個一百年”奮鬥目標奠定堅實基礎。



習近平強調，中越兩國在各自爭取國家獨立和民族解放鬥爭中相互支持，在彼此改革開放和革新事業中互學互鑒，“越中情誼深、同志加兄弟”是中越關係最生動寫照。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中越兩黨作為世界前兩大執政的共產黨，都堅持和發展馬克思主義，都堅定不移走社會主義道路，都在領導各自國家進行社會主義建設，更應該從壯大世界社會主義力量和確保各自社會主義建設事業行穩致遠的高度，把握中越關係的特殊戰略意義，扎實推進中越命運共同體建設。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將不斷取得新成就，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。

