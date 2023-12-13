侯康民調飆升　郭正亮讚兩政策打中年輕族群

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜12日宣布推動公立國小課後照顧“全面免費”及“人數倍增”、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，實現家長安心、學童安全、弱勢安穩的“三安”願景。前“立委”郭正亮12日在政論節目表示，“侯友宜提出的課後照顧真的是打中了一群人，我看到那個政見，‘哎呦，他的團隊有這麼聰明的人’，這個政策好啊”。



郭正亮強調，由於打意識形態問題只能催出基本盤，因此，侯友宜現在打民生議題的策略很聰明，“課後照顧”打動到很多人的心，尤其是在他最弱勢的30到40歲選民。侯所提的“555方案”也提升了他在20至29歲選民的支持度。



2024大選進入倒數1個月，《美麗島電子報》12日公布最新民調，民進黨“賴蕭配”以35.1%暫居第一、國民黨“侯康配”近期則急起直追到32.5%，與賴只差2.6%、民眾黨“柯盈配”維持在17%的低谷。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在政論節目說，20歲至29歲衹有31.6%，然後30歲至39歲衹有33.3%，侯友宜20歲至29歲已經跳上來了，是25.7%，還贏了賴清德的23.7%，可是侯友宜的30歲至39歲還要加油，他衹有18%”。



不過，郭正亮也讚揚，“侯友宜提出的課後照顧真的是打中了這一群人，我問了一些朋友，他們說這一個比買房還要直接，超有感的，真的就是切合人家實際需要，而且需要的錢也不大，想出這個政策的人真的很聰明”。



郭正亮指出，“這時間剛好就是下課之後到7點之間，通常新手爸媽就是28歲至35歲之間，剛好是這一群人，所以今天我看到那個政見，我說‘哎呦，他的團隊有這麼聰明的人’，這個政策好啊”。



郭正亮表示，國民黨、侯康配近期氣勢一直往上的原因，是副手候選人趙少康勇於面對年輕人，以及“總統”候選人侯友宜提出的政見，他以“課後照顧”政見為例，這相當漂亮、打動到很多人的心，尤其是在他最弱勢的30到40歲選民，此外，侯所提的“555方案”也提升了他在20至29歲選民的支持度。郭正亮也認為，由於打意識形態問題只能催出基本盤，因此，侯友宜現在打民生議題的策略很聰明。



反觀民進黨2024候選人賴清德，郭正亮指出，賴當過“行政院長”，若是提出新政見，會引來外界質疑“為什麼以前不做？”若他提出的政見與現有政策不同，又會被質疑是在打蔡政府的臉，因此，他的處境很尷尬、對提出新政策很猶豫，再加上蔡政府的施政成績又很差，自身爭議又連環爆，最後，又只能打“抗中保台”的牌。