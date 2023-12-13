趙少康前進校園遭卡？藍委轟比威權時代恐怖

藍委賴士葆針對趙少康不能進校園演講，在臉書發文表示看法。（照:賴士葆臉書） 中評社台北12月13日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜副手趙少康前進各大專院校演講，引發良好迴響，11日曝光的藍營內參民調中，侯康配在20到29歲支持率與賴蕭打平。趙原訂12日與東華大學學生的座談竟臨時喊停，疑遭打壓。趙少康直呼“我跟學生溝通一下有這麼可怕嗎？沒這麼可怕！”藍營“立委”賴士葆直批，民進黨害怕趙少康進校園會像照妖鏡一樣，照出蔡政府的缺失，讓更多年輕人覺醒，打壓校園場地趕盡殺絕的程度比過去威權時代更恐怖。



國民黨台北市南中正、文山區“立委”候選人賴士葆12日在臉書發文表示，趙少康要進校園與年輕人對談屢屢被拒，趙少康在問：“我有這麼可怕嗎？”其實趙少康不可怕，實情是蔡政府心虛，害怕一向直球對決的趙少康進校園會一頁頁揭開這些年執政不力、對不起年輕人的地方，例如不只無力扭轉低薪甚至薪資負成長、房價不停飆高且居住正義破功、青年可能上戰場等年輕人關切的問題。



“賴清德可以進校園與學生座談，趙少康要進校園就被一路封殺？”賴士葆質疑，太陽花時候年輕人熱血沸騰的跟民進黨站在一起對抗國民黨，輔佐民進黨打天下。執政8年下來，如果疼惜年輕人，就應該解決他們最深的民怨，那就是長期的低薪買不起房，以至於產生很多不婚不生族的社會現象，每年編列上千億的錢要改變全台灣最低的生育率始終無效，因為年輕人認為養活自己都困難，更何況養家活口。



賴士葆表示，更遑論兩岸兵凶戰危，年輕人可能要上戰場的恐懼無法紓解，年輕人役期從4個月改為1年，推出3年讀大學，1年服兵役，每個月可以領新台幣2萬多薪資，衹有5個人申請，就可以窺知役男不買單。民進黨害怕趙少康進校園會像照妖鏡一樣，照出蔡政府施政的缺失，讓更多年輕人覺醒，如果蔡政府施政得民心，解決年輕人的問題，趙少康進校園就沒有優勢。如今綠能你不能是民進黨的指導綱領，不符合公平正義原則。



“趙少康不能進校園，連校園外的場地也被打壓，趕盡殺絕的程度比過去威權時代更恐怖！”賴士葆指出，賴清德進海洋大學校園座談的過程，阿諛奉承的校長甚至用權勢護航，其實勝之不武。現在行政不中立的“教育部”對學校施壓，學校怕被貼標籤、怕失去“教育部”的獎補助，完全封殺讓學生可以學習民主自由的教育機會。趙少康不能進校園座談的事情，顯示的是民進黨的黨政軍的手伸入校園，已經到匪夷所思的地步了。