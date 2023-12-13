王金平操盤國民黨北中南造勢　目標破10萬人

王金平。（中評社 資料照) 中評社台北12月13日電／中國國民黨前“立法院長”王金平過去替前高雄市長韓國瑜成功操盤、造勢，場場破3萬的盛況將再現。王金平接下國民黨2024大選候選人侯友宜全台後援會總會長後，已籌劃在全台北中南舉辦3場破10萬人大型造勢晚會，時間分別是23日台北凱道、24日台中大造勢、以及1月7日高雄造勢，將復刻2018年高雄市長選舉“三山大造勢”。



王金平昨宴請地方派系要角，並成功整合，包括前雲林縣長張榮味、屏東縣議長周典論，都承諾會協助動員替侯康造勢。



根據《中時新聞網》報導，王金平表示，因時間緊迫，台北將按照既有規畫，於23日晚間7時搶先在凱道辦一場大型造勢，該場次為台北市黨部主辦；中部造勢則接續在24日於台中市舉辦，屆時包含雲林、南投、彰化、苗栗也加入，將有幾萬人參與。



至於藍營最弱的南部則一度碰壁，但王金平表示，南部因為大型場地已租不到，所以就按照國民黨部原規畫的1月7日號高雄場，也將透過周邊縣市動員，讓它變成數萬人的大造勢。



至於選前之夜，凱達格蘭大道成為兵家必爭之地，在13日凌晨0時開搶，侯友宜12日受訪透露，“到現在到底有沒有在凱道或新北市，我也不知道啦”，尊重同仁想法，究竟會在哪舉辦競選前之夜活動，得按照規矩來。