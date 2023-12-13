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戰後加沙由誰接管　美以分歧愈發明顯
http://www.CRNTT.com   2023-12-13 10:25:09


這是12月8日在位於紐約的聯合國總部拍攝的聯合國安理會會議現場。（來源：新華網）
　　中評社北京12月13日電／據新華網報導，本輪巴以衝突已持續60余天。加沙地帶衛生部門11日發表聲明說，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過1.8萬巴勒斯坦人死亡、近5萬人受傷。與此同時，以軍對加沙地帶的進攻仍在推進。

　　隨著加沙地帶人道主義危機加劇，美國政府因“一邊倒”支持以色列而飽受國際社會批評。據多家媒體報導，儘管美方堅定“挺以”，但關於本輪衝突結束後加沙地帶的治理問題，美以雙方分歧越來越大。
 


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