美英歐本周議息　利率不變機會大

美匯指數（大公報） 中評社香港12月13日電／據光大證券國際產品開發及零售研究部認為，本周環球市場再迎超級議息周。美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行將於香港時間周四（14日）公布議息結果。市場預料三地大機會維持利率不變。



經濟好轉 歐元上望1.09



大公報報導，美國11月非農職位增加19.9萬個，高過市場預期的增加18萬個，同期失業率則跌至3.7%，市場原本預期維持在3.9%不變。平均時薪亦高過市場預期。數據顯示美國就業市場仍充滿彈性。筆者認為2024年美匯指數走勢仍然偏淡，預計美匯指數明年有機會下試今年低位約99.5水平。不過，若本周公布的通脹數據比預期高，美匯指數短線不排除有機會小幅反彈。



另一邊廂，市場揣測歐洲央行貨幣政策即將轉為鴿派，歐元兌美元一度低見約1.05水平，之後受惠於美元回軟，歐元重返1.1水平。現時歐元兌美元於1.075附近見明顯支持，市場相信歐元區的經濟基本面逐漸回暖。歐元區11月製造業採購經理人指數創下6個月來新高。消費者信心指數亦趨於穩定。不排除歐元兌美元短線有機會上試1.09水平。



此外，雖然英國近期通脹大幅降溫，10月消費者物價指數按年升幅由前值6.7%放緩至4.6%，核心通脹則按年升5.7%，但兩者均低過市場預期。英倫銀行11月議息會議時將利率維持在5.25厘不變，行長貝利表示，持續的薪金壓力造成的通脹風險仍偏向上行。筆者認為，強勁的薪金壓力會令英倫央行將利率於高位維持一段時間。英鎊早前已升穿今年10月以來形成的上升通道頂部，一度升穿1.27水平，暫時技術回調至1.258水平，我們預計英鎊短線將於1.25至1.27區間上落。