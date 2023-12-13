美國一邊供軍火一邊讓以色列“講人道”

這張以色列國防軍12月10日發布的照片顯示，以軍地面部隊在加沙地帶進行軍事行動。（來源：新華網） 中評社北京12月13日電／據新華網報導，美國國務院發言人馬修·米勒11日表示，期望以色列方面使用美國援助的軍火時恪守人道主義法律。



美國政府上周援引《武器出口控制法》，繞過國會，批准向以色列緊急提供大約1.4萬發坦克炮彈，金額近1.1億美元。



在國務院11日的例行記者會上，有記者問米勒，對以最新軍援是否符合美國今年年初出台的武器出口新政，即如果美國政府判斷接收方可能把美制武器用於攻擊平民等違反國際人道主義法的行動，將不會提供武器。米勒回應稱，美方“預期”武器接收方“將完全遵守國際人道主義法和戰爭法，以色列也不例外”。



米勒稱美方並不清楚以軍在加沙地帶軍事行動中使用美制武器的具體情況，只是認為“以色列在最大限度減少對平民傷害方面可以做得更多”。



路透社援引一些美國官員的話說，美方無意對援助以色列設定條件。



另外，美國《華盛頓郵報》11日披露，本輪巴以衝突中，以軍對黎巴嫩南部地區發射美制白磷彈，造成9名平民受傷。



米勒和美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比分別回應道，美方關注相關報導，將瞭解更多信息。



根據加沙地帶衛生部門11日發布的數字，自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成超過1.82萬名巴勒斯坦人死亡、4.9萬餘人受傷。



本月8日，美國一票否決了聯合國安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。