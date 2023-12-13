日央行收水　美債危上加危

日圓匯率上升，相信會令日本投資者減持美債，然後把資金調回日本。（大公報） 中評社香港12月13日電／日本央行放風可能退出負利率政策，意味著超寬鬆貨幣政策將逆轉，收緊市場流動性。日本掀起的收水風暴衝擊波實在不容低估，不單止引發日本股匯債大幅波動，還會造成環球投資市場新一波震蕩，尤其是美債將危上加危。一旦日本啟動利率正常化，預期日資將從海外市場大舉班師回朝，美國最大債主日本將加快減持美債，長債息勢必再度抽升，令美債危機進一步深化。



大公報報導，美國股債反彈行情恐怕無以為繼，原因是日本隨時飛出黑天鵝，殺投資者一個措手不及。日本央行行長植田和男暗示實施多年的負利率政策有變，坦言一旦撤銷負利率，將會有多個利率目標的選項，市場揣測日央行快將退出負利率政策，開啟加息大門，觸發近日日本股市、債市、匯市呈現大波動，其中10年期日本國債被沽售，債息曾上0.77厘，而日圓匯價兌美元一度急升至141水平。



負利率政策失敗 經濟一團糟



目前全球衹有日本繼續實施負利率政策，現在日本央行放風收水，代表長期超寬鬆貨幣政策失敗。事實上，日本經濟長期低迷，上季日本經濟收縮2.9%，比預期的2.1%為差，原因是日圓連年大幅貶值，導致企業經營成本大漲、工資升幅追不上物價升幅。日本最新消費者物價指數按年升2.9%，連續19個月高於2%通脹目標，結果打擊企業投資與個人消費，令日本經濟更難翻身。因此，長期負利率政策反令日本經濟一團糟，唯有選擇退出。



套息交易平倉 衝擊環球股債



不過，日本超寬鬆貨幣大逆轉產生外溢負面衝擊不容低估，對環球股債市場而言將是噩夢來臨。日本長期實施負利率，令日圓成為最活躍的套息交易貨幣，即投資者大舉借入零息的日圓，然後在環球投資市場到處炒作，追求高回報，為市場提供源源不絕的便宜資金。若然日本真的掉頭加息，勢必引發大量日圓沽空盤、套息交易大舉平倉，市場流動性將出現大規模收緊，環球股市、債市難逃插水的厄運，其中跌勢未止的美債將雪上加霜、危上加危。



日資班師回朝 美債沽壓加劇



值得留意的是，日本央行放風可能退出負利率，加上日本自由黨政治獻金醜聞發酵，影響市場投資信心。近日日本30年期日本國債標售反應未如理想，投資者購買意欲疲弱，投標倍數跌至2015年的最低水平，即時影響美國國債表現，近月反彈行情隨時結束，暴露了美債市場脆弱性。最令人不安的，隨著日本利率正常化，包括退休基金在內的日本資金，將從海外市場大舉班師回朝，美債將面臨更大沽壓。



日本是美國最大債主，持有最多美債，但近年卻持續減持美債，與全球外匯儲備多元資產配置步伐一致。截至今年9月底止，日本持有美債總額降至1.09萬億美元，市場估計減持趨勢持續，令人憂心日本央行落實收水，美債呈現更猛烈拋售，危機將會大爆發。