美麗島民調：賴蕭34%侯康31%柯盈16%

美麗島電子報今天公布最新民調，三組候選人支持度賴蕭配為34.7%，侯康配以31.2%居次，柯盈配為16.8%，持續墊底。(圖:美麗島電子報提供) 中評社台北12月13日電／2024選戰倒數31天，《美麗島電子報》今天公布最新大選民調顯示，三組候選人民調都微幅下滑，賴蕭配支持度為34.7%、侯康配則是31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。



《美麗島電子報》公布第88波民調，相較於上一波民調，賴蕭配從35.1%支持度跌至34.7%，侯康配則是從32.5%到31.2%，柯盈配從17%到16.8%。



民調提問，明年大選應否換黨做，對未來四年發展會比較好？結果顯示，31.2%認同民進黨繼續做，29.4%認為換國民黨做，14.7%換民眾黨做。



從民調趨勢來看，柯盈配在“藍白合”破局出現一波明顯跌勢後，雖目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，但年輕族群選票已出現鬆動。



本次民調與第77波民調（11月21日執行）比較，可發現20到29歲年齡層中，柯文哲支持度從39.0%下滑到今天剩32.4%，賴清德從23.4%略為成長至24.7%，侯友宜則24.7%略幅下滑至23.8%。從民調分析可見柯在年輕本命區的票源鬆動，目前轉向藍或綠並不明顯，爭取年輕票，也成了藍綠兩大黨在選戰最後階段的交鋒重點。



美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查，本次調查時間12月8日與11、12日為追蹤民調第88波。



民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”，後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經“隨機跳號”替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。

