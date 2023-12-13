中越關係新定位大勢所趨、水到渠成

12月9日，人們在越南河內乘坐吉靈－河東線輕軌。河內吉靈－河東線輕軌由中國中鐵六局集團有限公司承建，是中越兩國共建“一帶一路”的標誌性項目。（來源：新華社） 中評社北京12月13日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席習近平12日同越共中央總書記阮富仲在河內舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



中越兩國山水相連，文化相通，理想相同，命運與共。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。正值中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年之際，雙方提升關係新定位可謂大勢所趨、水到渠成，必將為兩國關係開辟更加光明的前景。



中越兩黨作為世界前兩大執政的共產黨，都堅持和發展馬克思主義，都堅定不移走社會主義道路，都在領導各自國家進行社會主義建設，更應該從壯大世界社會主義力量和確保各自社會主義建設事業行穩致遠的高度，把握中越關係的特殊戰略意義，扎實推進中越命運共同體建設。



中越關係提升至新定位，向國際社會發出兩黨兩國團結合作的明確信號。中越兩國構建具有戰略意義的命運共同體，不僅符合兩黨兩國和兩國人民的共同利益，也將吸引更多國家投身於構建亞洲命運共同體和人類命運共同體的偉大事業，為亞洲長足發展和睦鄰友好提供更多正能量，為世界和平和發展作出更大貢獻。



確立新定位、邁入新階段、開啟新篇章。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將不斷取得新成就，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。