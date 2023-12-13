中評社北京12月13日電／網評：街頭書香為城市增韵



來源：人民日報 作者：李鐵林



周末，在街頭騎行，遠遠望見一個紅綠撞色的亭子坐落街邊。走近一瞧，各種書刊整齊碼放，橱窗中還陳列展示著不少珍貴的雜誌“創刊號”——竟是一座修葺一新的報刊亭。詢問後才得知，這座位於北京市朝陽區的郵政報刊亭經過改造，前不久重新營業，並邀請知名視頻博主擔任“閱讀推薦人”，探索通過直播帶貨促進線上線下聯動的運營模式。風格別致、模式新穎，小小報刊亭吸引了不少人來此閱讀打卡。



瀏覽亭中的報紙書刊，思緒也隨著紙頁的翻動而翻湧。記憶中，在互聯網尚不發達的年代，報刊亭遍布城市街頭巷尾，曾是人們日常生活中不可或缺的文化空間。老人們在晨練之餘光顧，買一份報紙瀏覽新鮮資訊；上班族在通勤路上駐足，翻閱幾本雜誌稍作休憩；學生們三五成群，傳閱著排隊買到的青春雜誌、體育刊物……一座座不起眼的報刊亭，滋養了人們的精神世界，也承載著城市的紙墨芬芳。



時代的發展使報刊亭走到了十字路口。隨著移動互聯網的迅速普及，人們的閱讀習慣、獲取信息的方式發生巨大變化。數字閱讀快速發展，紙質報刊不再是主要的閱讀載體，報刊亭的生存發展遇到困難。國家郵政局數據顯示，全國郵政報刊亭總數由2010年的2.8萬處下降到2022年的0.8萬處，12年間下降了71%。各地的報刊亭數量銳減，依然存在的報刊亭也大多面臨著經營困境。



報刊亭還應不應該繼續存在？對仍鐘情於紙質閱讀的人而言，報刊亭是邂逅知識的驛站；對社區居民來說，報刊亭是售賣生活用品、提供便民服務的空間；對初來乍到的旅人而言，報刊亭亦是瞭解城市風貌的窗口。作為城市文化生活的“神經末梢”，報刊亭依然有它存在的價值，一拆了之不是最好的答案。做好統籌協調，在優化布局、創新服務的基礎上，保留一定數量的報刊亭，既是對人們現實需求的回應，也是對城市文化韵味與便民溫情的守護。

